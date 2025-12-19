Diema Sport

17:30 Берое – Лудогорец, efbet Лига

20:00 Годината на Добруджа

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

19:30 Падерборн – Дармщат, Втора Бундеслига

21:30 Преди кръга във Висшата лига

22:00 Суонзи – Рексъм, Чемпиъншип

Diema Sport 3

19:00 Обзор на полусезона в Лига 1

19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

21:30 Борусия Дортмунд - Борусия Мьонхенгладбах, Бундеслига

Nova Sport

19:30 Херта – Арминия, Втора Бундеслига

MAX Sport 1

13:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда

22:00 Ланс – Фени-Онуа, Купа на Франция

MAX Sport 2

21:15 Баскетбол, Евролига: Олимпиакос – АСВЕЛ

05:00 НХЛ: Анахайм Дъкс - Далас Старс

MAX Sport 3

21:00 Болоня – Интер, Суперкупа Италия, полуфинал

MAX Sport 4

10:30 Голф: AfrAsia Bank Mauritius Open

22:00 Валенсия – Майорка, Ла Лига

EUROSPORT

11:05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 5 км, жени

11:50 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, масов старт на 10 км, мъже

12:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, супер Г, мъже

14:15 Снукър: Шотландия оупън, четвъртфинал

20:45 Снукър: Шотландия оупън, четвъртфинал

EUROSPORT 2

13:20 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, жени

14:05 Северна комбинация: Световна купа в Рамзау, малка шанца, мъже

15:05 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, мъже

16:40 Ски скокове: Световна купа в Енгелберг, голяма шанца, мъже, квалификация

