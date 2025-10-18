Diema Sport

15:00 Ботев (Пд) – Славия, efbet Лига

17:30 Лудогорец - Спартак (Вн), efbet Лига

20:15 Янтра - Локомотив (ГО), Mr. Bit Втора лига

Diema Sport 2

14:30 Нотингам – Челси, Висша лига

17:00 Манчестър Сити – Евертън, Висша лига

19:30 Фулъм – Арсенал, Висша лига

22:05 Марсилия - Льо Авър, Лига 1

Diema Sport 3

14:30 КПР – Милуол, Чемпиъншип

17:00 Бърнли – Лийдс, Висша лига

20:00 Формула 1: Спринт за Гран при на САЩ

21:30 Бохум – Херта, Втора Бундеслига

02:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на САЩ

Nova Sport

14:00 Карлсруе – Кайзерслаутерн, Втора Бундеслига

16:30 Майнц - Байер Леверкузен, Бундеслига

19:30 Байерн - Борусия Дортмунд, Бундеслига

22:00 Баскетбол: Сарагоса - Рио Бреоган, Лига Ендеса

MAX Sport 1

07:00 Moto GP: Спринт за Гран при на Австралия

13:00 Тенис, ATP 250: Алмати

19:00 Тенис, ATP 250: Стокхолм

21:00 Ал Насър - Ал Фатех, Саудитска Професионална Лига

02:50 Moto 3: Състезание за Гран при на Австралия

04:15 Moto 2: Състезание за Гран при на Австралия

06:00 Moto GP: Състезание за Гран при на Австралия

MAX Sport 2

11:30 Световен рали шампионат: Състезание в Централна Европа

13:00 Sesame Национална баскетболна лига: Левски – Миньор

16:30 Волейбол - Суперкупа'25: Берое – Левски

19:30 Волейбол - Суперкупа'25: Нефтохимик - Локомотив Авиа

22:30 НХЛ: Ню Джърси Девилс - Едмънтън Ойлърс

02:00 UFC Fight Night: де Ридер срещу Алън

MAX Sport 3

16:00 Пиза – Верона, Серия А

19:00 Торино – Наполи, Серия А

21:45 Рома – Интер, Серия А

MAX Sport 4

09:30 Голф: DP World India Championship

15:00 Севиля – Майорка, Ла Лига

17:15 Барселона - Жирона, Ла Лига

19:30 Виляреал - Бетис, Ла Лига

22:00 Атлетико Мадрид – Осасуна, Ла Лига

RING

19:45 ПСВ - Го Ахед Ийгълс, Ередивизи

22:00 Аякс - АЗ Алкмаар, Ередивизи

EUROSPORT

14:50 Колоездене: Обиколка на Холандия, четвърти етап, мъже

EUROSPORT 2

14:50 Супербайк: Световен шампионат в Испания, първо състезание

19:10 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, кратка програма, мъже

21:00 Фигурно пързаляне: Гран При във Франция, волна програма, спортни двойки

тв спорт програма