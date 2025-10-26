Diema Sport
14:30 Пирин – Етър, Mr. Bit Втора лига
17:15 ЦСКА – Берое, efbet Лига
20:00 НБА: Сан Антонио Спърс - Бруклин Нетс
Diema Sport 2
16:00 Арсенал - Кристъл Палас, Висша лига
18:30 Евертън – Тотнъм, Висша лига
21:30 НБА: Детройт Пистънс - Бостън Селтикс
23:55 НБА: Кливланд Кавалиърс - Милуоки Бъкс
Diema Sport 3
14:30 Айнтрахт Брауншвайг – Хановер, Втора Бундеслига
16:30 Байер Леверкузен – Фрайбург, Бундеслига
18:30 Щутгарт – Майнц, Бундеслига
22:00 Формула 1: Гран при на Мексико
Nova Sport
13:30 Баскетбол: Мурсия – Баскония, Лига Ендеса
16:00 Астън Вила - Манчестър Сити, Висша лига
19:30 ПАОК – Волос, Суперлига
21:45 Лион – Страсбург, Лига 1
MAX Sport 1
15:00 Тенис, ATP 500: Виена, финал
21:30 Волейбол - Серия А1: Перуджа - Лубе Чивитанова
MAX Sport 2
09:00 Moto GP: Гран при на Малайзия
15:00 Sesame Национална баскетболна лига: Балкан - Рилски Спортист
16:30 Тенис, ATP 500: Базел, финал
19:00 НФЛ: Каролина Пантърс - Бъфало Билс
22:20 НФЛ: Денвър Бронкос - Далас Каубойс
MAX Sport 3
13:30 Торино – Дженоа, Серия А
16:00 Сасуоло – Рома, Серия А
19:00 Фиорентина – Болоня, Серия А
21:45 Лацио – Ювентус, Серия А
03:00 НХЛ: Чикаго Блекхоукс - Лос Анджелис Кингс
MAX Sport 4
17:15 Реал Мадрид – Барселона, Ла Лига
19:30 Осасуна – Селта, Ла Лига
22:00 Райо Валекано – Алавес, Ла Лига
RING
13:15 Твенте - Аякс, Ередивизи
15:30 Фейенорд - ПСВ, Ередивизи
17:30 Абърдийн - Хибърниън, Висша лига на Шотландия
18:30 АЗ Алкмаар - Утрехт, Ередивизи
20:00 Тондела - Спортинг Лисабон, Примейра лига
22:30 Брага - Каза Пиа, Примейра лига
EUROSPORT
10:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, I манш, мъже
13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, II манш, мъжe
20:45 Снукър: Северна Ирландия оупън, финал
EUROSPORT 2
14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, жени
16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже
18:20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сантяго де Чили
22:30 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип
БНТ 3
13:25 Волейбол: Левски - Дея спорт, среща от Националната волейболна лига, жени
15:30 Тенис: Среща от финалите на световния тенис тур за юноши