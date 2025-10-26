Diema Sport

14:30 Пирин – Етър, Mr. Bit Втора лига

17:15 ЦСКА – Берое, efbet Лига

20:00 НБА: Сан Антонио Спърс - Бруклин Нетс

Diema Sport 2

16:00 Арсенал - Кристъл Палас, Висша лига

18:30 Евертън – Тотнъм, Висша лига

21:30 НБА: Детройт Пистънс - Бостън Селтикс

23:55 НБА: Кливланд Кавалиърс - Милуоки Бъкс

Diema Sport 3

14:30 Айнтрахт Брауншвайг – Хановер, Втора Бундеслига

16:30 Байер Леверкузен – Фрайбург, Бундеслига

18:30 Щутгарт – Майнц, Бундеслига

22:00 Формула 1: Гран при на Мексико

Nova Sport

13:30 Баскетбол: Мурсия – Баскония, Лига Ендеса

16:00 Астън Вила - Манчестър Сити, Висша лига

19:30 ПАОК – Волос, Суперлига

21:45 Лион – Страсбург, Лига 1

MAX Sport 1

15:00 Тенис, ATP 500: Виена, финал

21:30 Волейбол - Серия А1: Перуджа - Лубе Чивитанова

MAX Sport 2

09:00 Moto GP: Гран при на Малайзия

15:00 Sesame Национална баскетболна лига: Балкан - Рилски Спортист

16:30 Тенис, ATP 500: Базел, финал

19:00 НФЛ: Каролина Пантърс - Бъфало Билс

22:20 НФЛ: Денвър Бронкос - Далас Каубойс

MAX Sport 3

13:30 Торино – Дженоа, Серия А

16:00 Сасуоло – Рома, Серия А

19:00 Фиорентина – Болоня, Серия А

21:45 Лацио – Ювентус, Серия А

03:00 НХЛ: Чикаго Блекхоукс - Лос Анджелис Кингс

MAX Sport 4

17:15 Реал Мадрид – Барселона, Ла Лига

19:30 Осасуна – Селта, Ла Лига

22:00 Райо Валекано – Алавес, Ла Лига

RING

13:15 Твенте - Аякс, Ередивизи

15:30 Фейенорд - ПСВ, Ередивизи

17:30 Абърдийн - Хибърниън, Висша лига на Шотландия

18:30 АЗ Алкмаар - Утрехт, Ередивизи

20:00 Тондела - Спортинг Лисабон, Примейра лига

22:30 Брага - Каза Пиа, Примейра лига

EUROSPORT

10:30 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, I манш, мъже

13:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Зьолден, гигантски слалом, II манш, мъжe

20:45 Снукър: Северна Ирландия оупън, финал

EUROSPORT 2

14:35 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, жени

16:05 Колокрос: Суперпрестиж лига, Оверисе, мъже

18:20 Колоездене на писта: Световен шампионат в Сантяго де Чили

22:30 Голф: PGA тур, Блек дезърт чемпиъншип

БНТ 3

13:25 Волейбол: Левски - Дея спорт, среща от Националната волейболна лига, жени

15:30 Тенис: Среща от финалите на световния тенис тур за юноши

