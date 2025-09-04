ТВ спорт на 4 септември

Diema Sport
19:00 Футбол, Световни квалификации: Литва - Малта
21:45 Футбол, Световни квалификации: Лихтенщайн - Белгия

Diema Sport 2
15:00 Евробаскет, Франция - Исландия
19:00 Футбол, Приятелски мач: Норвегия – Финландия
21:45 Футбол, Световни квалификации: Нидерландия - Полша

Diema Sport 3
17:00 Футбол, Световни квалификации: Казахстан - Уелс
19:00 Футбол, Световни квалификации: Грузия - Турция
21:45 Футбол, Световни квалификации: Словакия – Германия
00:15 Световни квалификации: Дневник

Nova Sport
21:30 Евробаскет, Испания - Гърция

БНТ
21:45 Футбол, Световни квалификации: България – Испания

Ring
13:00 Бокс, Световно първенство в Ливърпул
20:00 Бокс, Световно първенство в Ливърпул

Eurosport
15:45 Колоездене, Обиколка на Испания, етап 12, мъже

Max Sport 2
13:00 Волейбол, Световно първенство за жени в Тайланд
16:30 Волейбол, Световно първенство за жени в Тайланд

Max Sport 3
10:00 Голф, Amgen Irish Open
18:00 Голф, Amgen Irish Open

 

