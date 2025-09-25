ТВ спорт на 25 септември
Diema Sport
17:30 Ботев (Пд) - ЦСКА 1948, efbet Лига
Max Sport 1
08:00 Тенис: ATP 500 в Пекин
23:00 Голф: Райдер Къп 2025
Max Sport 2
10:30 Волейбол: Чехия – Иран, Световно първенство, 1/4-финал
15:00 Волейбол: САЩ – България, Световно първенство, 1/4-финал
22:00 Залцбург – Порто, Лига Европа
Max Sport 3
07:00 Тенис: ATP 500 в Токио
19:45 Гоу Ахед Игълс – ФКСБ, Лига Европа
22:00 Щутгарт – Селта, Лига Европа
Max Sport 4
20:00 Осасуна – Елче, Ла Лига
22:30 Овиедо – Барселона, Ла Лига
Евроспорт
13:55 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 години, общ старт
Евроспорт 2
13:55 Спортно катерене: Световен шампионат в Сеул, скорост, мъже
Ring
21:45 Утрехт - Олимпик Лион, Лига Европа
bTV Action
19:45 Лил – Бран, Лига Европа
22:00 Астън Вила – Болоня, Лига Европа