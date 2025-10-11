ТВ програма на 11 октомври
БНТ 1
21:45 България - Турция, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport
19:00 Баскетбол: Жирона – Мурсия, Лига Ендеса
21:45 Португалия – Ирландия, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport 2
19:00 Унгария – Армения, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Естония – Италия, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport 3
16:00 Латвия – Андора, квалификация за Мондиал 2026
19:00 Норвегия – Израел, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Испания – Грузия, квалификация за Мондиал 2026
Nova Sport
19:30 Олдъм Атлетик – Бароу, Лига 2 на Англия
21:45 Сърбия – Албания, квалификация за Мондиал 2026
БНТ 3
Max Sport 1
11:30 Тенис: АТП 1000 в Шанхай, полуфинал
14:00 Тенис: АТП 1000 в Шанхай, полуфинал
20:30 NHL: Уинипег Джетс – ЛА Кингс
Max Sport 2
19:00 Баскетбол: Балкан - Локомотив (Пд), НБЛ
Max Sport 3
14:30 Голф: Аcciona Spanish Open
Max Sport 4
19:30 Алмерия – Сарагоса, Ла Лига 2
Ring
14:30 Вдигане на тежести: Световно първенство, Жени 86+ кг
17:00 Вдигане на тежести: Световно първенство, Мъже 110+ кг