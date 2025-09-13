ТВ спорт на 13 септември
Diema Sport
08:00 Тенис: Австралия – Белгия, Купа Дейвис
14:00 Карлсруе – Нюрнберг, Втора Бундеслига
17:45 Спартак (Вн) – Арда, efbet Лига
20:15 ЦСКА – Септември, efbet Лига
23:00 Тенис: САЩ – Чехия, Купа Дейвис
Diema Sport 2
14:30 Арсенал – Нотингам, Висша лига
17:00 Евертън - Астън Вила, Висша лига
19:30 Уест Хем – Тотнъм, Висша лига
22:00 Брентфорд – Челси, Висша лига
Diema Sport 3
07:00 Тенис: Япония – Германия, Купа Дейвис
14:00 Шалке – Холщайн, Втора Бундеслига
16:30 Хайденхайм - Борусия (Д), Бундеслига
19:30 Байерн – Хамбургер, Бундеслига
21:30 Хановер – Херта, Втора Бундеслига
Nova Sport
14:30 Чарлтън – Милуол, Чемпиъншип
17:00 Фулъм – Лийдс, Висша лига
19:30 Ница – Нант, Лига 1
22:05 Оксер – Монако, Лига 1
Max Sport 1
11:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Сан Марино
13:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Сан Марино
15:50 Moto GP: Спринт за Гран при на Сан Марино
19:30 Бойна вечер от Варна
23:00 Световен рали шампионат: Чили SS12 Maria de las Cruces 2
Max Sport 2
09:00 Волейбол: Япония – Турция, Световно първенство
Max Sport 3
12:30 Волейбол: Германия – България, Световно първенство
16:00 Каляри – Парма, Серия А
19:00 Ювентус – Интер, Серия А
21:45 Фиорентина – Наполи, Серия А
Max Sport 3
15:00 Хетафе – Овиедо, Ла Лига
17:15 Реал С - Реал М, Ла Лига
19:30 Атлетик – Алавес, Ла Лига
22:00 Атлетико – Виляреал, Ла Лига
bTV Action
12:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис, мач 1
14:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис, мач 2
Евроспорт
12:00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио
16:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 20, мъже
Ring
14:00 Бокс: Световно първенство
17:30 Аякс - Цволе, Ередивизи
19:45 НЕК - ПСВ Айндховен, Ередивизи
22:30 Фамаликао – Спортинг, Ередивизи