ТВ спорт на 13 септември

Diema Sport

08:00 Тенис: Австралия – Белгия, Купа Дейвис

14:00 Карлсруе – Нюрнберг, Втора Бундеслига

17:45 Спартак (Вн) – Арда, efbet Лига

20:15 ЦСКА – Септември, efbet Лига

23:00 Тенис: САЩ – Чехия, Купа Дейвис

Diema Sport 2

14:30 Арсенал – Нотингам, Висша лига

17:00 Евертън - Астън Вила, Висша лига

19:30 Уест Хем – Тотнъм, Висша лига

22:00 Брентфорд – Челси, Висша лига

Diema Sport 3

07:00 Тенис: Япония – Германия, Купа Дейвис

14:00 Шалке – Холщайн, Втора Бундеслига

16:30 Хайденхайм - Борусия (Д), Бундеслига

19:30 Байерн – Хамбургер, Бундеслига

21:30 Хановер – Херта, Втора Бундеслига

Nova Sport

14:30 Чарлтън – Милуол, Чемпиъншип

17:00 Фулъм – Лийдс, Висша лига

19:30 Ница – Нант, Лига 1

22:05 Оксер – Монако, Лига 1

Max Sport 1

11:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Сан Марино

13:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Сан Марино

15:50 Moto GP: Спринт за Гран при на Сан Марино

19:30 Бойна вечер от Варна

23:00 Световен рали шампионат: Чили SS12 Maria de las Cruces 2

Max Sport 2

09:00 Волейбол: Япония – Турция, Световно първенство

Max Sport 3

12:30 Волейбол: Германия – България, Световно първенство

16:00 Каляри – Парма, Серия А

19:00 Ювентус – Интер, Серия А

21:45 Фиорентина – Наполи, Серия А

15:00 Хетафе – Овиедо, Ла Лига

17:15 Реал С - Реал М, Ла Лига

19:30 Атлетик – Алавес, Ла Лига

22:00 Атлетико – Виляреал, Ла Лига

bTV Action

12:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис, мач 1

14:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис, мач 2

Евроспорт

12:00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио

16:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 20, мъже

Ring

14:00 Бокс: Световно първенство

17:30 Аякс - Цволе, Ередивизи

19:45 НЕК - ПСВ Айндховен, Ередивизи

22:30 Фамаликао – Спортинг, Ередивизи