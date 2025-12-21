ТВ спорт на 21 декември
Diema Sport
14:30 Втора Бундеслига, Айнтрахт (Бр) - Шалке 04
19:30 Суперлига, ПАОК - Панатинайкос
22:30 НБО, Атланта Хоукс - Чикаго Булс
Diema Sport 2
14:30 Втора Бундеслига, Нюрнберг - Хановер
18:30 Висша лига, Астън Вила - Манчестър Юн
01:00 НБА, Ню Йорк Никс - Маями Хийт
Diema Sport 3
13:30 Баскетбол, Лига Ендеса: Барселона - Ховентут
16:30 Бундеслига, Майнц - Санкт Паули
18:30 Бундеслига, Хайденхайм – Байерн
21:00 Суперлига, АЕК - ОФИ
Nova Sport
14:30 Втора Бундеслига, Пройсен Мюнстер - Елверсберг
18:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Мурсия - Валенсия
20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Уникаха - Баскония
Eurosport
10:45 Ски, СК в Алта Бадия, първи манш, гигантски слалом, мъже
12:00 Ски, СК във Вал д`Изер, супер Г, жени
13:15 Биатлон, СК в Гран Борнан, масов старт, жени
14:05 Ски, СК в Алта Бадия, втори манш, гигантски слалом, мъже
15:30 Снукър, Шотландия оупън, финал, директно
20:45 Снукър, Шотландия оупън, финал
Eurosport 2
12:50 Фрийстайл ски, СК в Инихен, ски крос, мъже и жени
15:30 Биатлон, СК в Гран Борнан, масов старт, мъже
16:45 Ски скокове, СК в Енгелберг, голяма шанца, мъже
BNT 3
16:55 Волейбол, Финал на турнира за Купата на България за жени
Max Sport 1
15:45 Купа на Франция, Ница - Сент Етиен
19:00 Тенис, ATP Next Gen Finals в Джеда
23:30 Волейбол, Световно клубно първенство в Бразилия
Max Sport 2
13:00 Sesame Национална баскетболна лига, Левски - Спартак (Пл)
19:00 efbet Супер Волей, Дунав – Левски
23:05 НФЛ, Денвър Бронкос - Джаксънвил Джагуарс
Max Sport 3
13:30 Серия А, Каляри – Пиза
16:00 Серия А, Сасуоло – Торино
19:00 Серия А, Фиорентина – Удинезе
21:45 Серия А, Дженоа – Аталанта
Max Sport 4
15:00 Ла Лига, Жирона - Атлетико (М)
17:15 Ла Лига, Виляреал – Барселона
21:00 Купа на Африканските нации, Мароко - Коморски острови