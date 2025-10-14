ТВ спорт на 14 октомври
БНТ 1
21:45 Испания – България, квалификация за Мондиал 2026
БНТ 3
21:45 Испания – България, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport
19:00 България U21 - Чехия U21, квалификация за Евро 2027
21:45 Латвия- Англия, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport 2
19:00 Норвегия - Нова Зеландия, контрола
21:45 Италия – Израел, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport 3
19:00 Естония – Молдова, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Португалия – Унгария, квалификация за Мондиал 2026
Nova Sport
21:45 Турция – Грузия, квалификация за Мондиал 2026
Max Sport 1
12:00 Тенис: ATP 250 в Стокхолм
19:00 Тенис: ATP 250 в Стокхолм
Max Sport 2
09:00 Тенис: ATP 250 в Алмати
21:15 Баскетбол: Олимпиакос - Анадолу Ефес, Евролига
Max Sport 3
08:30 Тенис: ATP 250 в Брюксел
20:00 Баскетбол: Макаби (ТА) – Барселона, Евролига
Max Sport 4
21:30 Баскетбол: Байерн - Олимпия Милано, Евролига
Евроспорт
19:50 Колоездене: Обиколка на Холандия, пролог, мъже