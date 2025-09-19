ТВ спорт на 19 септември
Diema Sport
17:45 Монтана – Спартак (Вн), efbet Лига
20:30 Левски – Лудогорец, efbet Лига
Diema Sport 2
22:00 Мидълзбро – Уест Бромич, Чемпиъншип
Diema Sport 3
09:00 Формула 1: Тренировка за Гран при на Aзербайджан
13:00 Формула 2: Квалификация за Гран при на Азербайджан
15:00 Формула 1: Втора тренировка за Гран при на Азербайджан
19:30 Кайзерслаутерн – Пройсен, Втора Бундеслига
21:30 Щутгарт – Санкт Паули, Бундеслига
Nova Sport
17:00 Конен спорт: Купа на България 2025
19:30 Арминия Б – Гройтер Фюрт, Втора Бундеслига
21:45 Лион – Анже, Лига 1
Max Sport 1
08:00 тенис: ATP 250 в Чънду
14:30 Голф: FedEx Open de France
19:30 Тенис: ATP 250 в Ханджоу
Max Sport 2
21:00 Ал Ахли – Ал Хилал, Саудитска лига
Max Sport 3
10:30 Тенис: ATP 250 в Ханджоу
21:45 Лече – Каляри, Серия А
Max Sport 4
22:00 Бетис – Реал Сосиедад, Ла Лига
Ring
16:30 Световно първенство по канадска борба, полуфинали и финали, лява ръка
Евроспорт
11:30 Лека атлетика: Световно първенство в Токио
16:30 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал
20:45 Снукър: Инглиш оупън, четвъртфинал
Евроспорт 2
14:00 Колоездене: Обиколка на Словакия, трети етап, мъже
16:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, трети етап, мъже
18:15 Маунтинбайк: СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, жени
19:00 Маунтинбайк: СК в Ленцерхайде, крос кънтри на късо трасе, мъже
23:00 Тенис: Купа Лейвър
БНТ 3
19:00 Борба: Световно първенство, класически стил, финали