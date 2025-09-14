ТВ спорт на 14 септември

Diema Sport

08:00 Тенис: Австралия – Белгия, Купа Дейвис

15:15 Пирин – Дунав, Втора лига

18:00 Локо (Пд) – Лудогорец, efbet Лига

20:30 Локо (Сф) – Левски, efbet Лига

Diema Sport 2

12:30 Тенис: Испания – Дания, Купа Дейвис

16:00 Бърнли – Ливърпул, Висша лига

18:30 Ман Сити – Ман Юн, Висша лига

21:45 Рен – Лион, Лига 1

Diema Sport 3

14:30 Елверсберг – Динамо (Др), Втора Бундеслига

16:30 Санкт Паули – Аугсбург, Бундеслига

18:30 Борусия М – Вердер, Бундеслига

21:00 Финал Евробаскет 2025: Турция – Германия, финал

Nova Sport

14:00 Саутхeмптън – Портсмут, Чемпиъншип

16:00 Лил – Тулуза, Лига

18:15 ПСЖ – Ланс, Лига 1

20:30 ОФИ Крит – ПАОК, Суперлига

23:30 Тенис: Испания – Дания, Купа Дейвис

Max Sport 1

11:50 Moto 3: Гран при на Сан Марино

13:15 Moto 2: Гран при на Сан Марино

15:00 Moto GP: Гран при на Сан Марино

16:30 Волейбол: Бразилия – Китай, iветовно първенство

21:00 Ал Насър - Ал Холуд, Саудитска лига

Max Sport 2

09:00 Волейбол: Украйна – Белгия, Световно първенство

20:00 NFL: Детройт Лайънс – Чикаго Беърс

23:20 NFL: Канзас Сити Чийфс - Филаделфия Ийгълс

Max Sport 3

13:30 Рома – Торино, Серия А

16:00 Аталанта – Лече, Серия А

19:00 Сасуоло – Лацио, Серия А

21:45 Милан – Болоня, Серия А

Max Sport 4

12:30 Волейбол: Сърбия – Чехия, Световно първенство

15:00 Селта – Жирона, Ла Лига

17:15 Леванте – Бетис, Ла Лига

19:30 Осасуна – Райо Валекано, Ла Лига

22:00 Барселона – Валенсия, Ла Лига

Ring

14:00 Бокс: Световно първенство

17:00 Килмарнък – Селтик, Висша лига, Шотландия

20:00 Бокс: Световно първенство

bTV Action

11:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис

13:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис

БНТ3

12:30 Лека атлетика: Световно първенство

19:00 Борба: Световно първенство, свободен стил, финали

Евроспорт

12:30 Лека атлетика: Световно първенство

16:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 20, мъже

17:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже

Евроспорт 2

14:20 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, олимпийско крос кънтри, мъже

16:20 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек, прескачане на препятствия