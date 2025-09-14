ТВ спорт на 14 септември
Diema Sport
08:00 Тенис: Австралия – Белгия, Купа Дейвис
15:15 Пирин – Дунав, Втора лига
18:00 Локо (Пд) – Лудогорец, efbet Лига
20:30 Локо (Сф) – Левски, efbet Лига
Diema Sport 2
12:30 Тенис: Испания – Дания, Купа Дейвис
16:00 Бърнли – Ливърпул, Висша лига
18:30 Ман Сити – Ман Юн, Висша лига
21:45 Рен – Лион, Лига 1
Diema Sport 3
14:30 Елверсберг – Динамо (Др), Втора Бундеслига
16:30 Санкт Паули – Аугсбург, Бундеслига
18:30 Борусия М – Вердер, Бундеслига
21:00 Финал Евробаскет 2025: Турция – Германия, финал
Nova Sport
14:00 Саутхeмптън – Портсмут, Чемпиъншип
16:00 Лил – Тулуза, Лига
18:15 ПСЖ – Ланс, Лига 1
20:30 ОФИ Крит – ПАОК, Суперлига
23:30 Тенис: Испания – Дания, Купа Дейвис
Max Sport 1
11:50 Moto 3: Гран при на Сан Марино
13:15 Moto 2: Гран при на Сан Марино
15:00 Moto GP: Гран при на Сан Марино
16:30 Волейбол: Бразилия – Китай, iветовно първенство
21:00 Ал Насър - Ал Холуд, Саудитска лига
Max Sport 2
09:00 Волейбол: Украйна – Белгия, Световно първенство
20:00 NFL: Детройт Лайънс – Чикаго Беърс
23:20 NFL: Канзас Сити Чийфс - Филаделфия Ийгълс
Max Sport 3
13:30 Рома – Торино, Серия А
16:00 Аталанта – Лече, Серия А
19:00 Сасуоло – Лацио, Серия А
21:45 Милан – Болоня, Серия А
Max Sport 4
12:30 Волейбол: Сърбия – Чехия, Световно първенство
15:00 Селта – Жирона, Ла Лига
17:15 Леванте – Бетис, Ла Лига
19:30 Осасуна – Райо Валекано, Ла Лига
22:00 Барселона – Валенсия, Ла Лига
Ring
14:00 Бокс: Световно първенство
17:00 Килмарнък – Селтик, Висша лига, Шотландия
20:00 Бокс: Световно първенство
bTV Action
11:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис
13:00 Тенис: България – Финландия, Купа Дейвис
БНТ3
12:30 Лека атлетика: Световно първенство
19:00 Борба: Световно първенство, свободен стил, финали
Евроспорт
12:30 Лека атлетика: Световно първенство
16:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 20, мъже
17:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 21, мъже
Евроспорт 2
14:20 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, олимпийско крос кънтри, мъже
16:20 Конен спорт: Световен тур на шампионите в Ризенбек, прескачане на препятствия