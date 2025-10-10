ТВ програма на 10 октомври
Diema Sport
21:30 Португалия U21 - България U21, квалификация за Евро 2027 за младежи
Diema Sport 2
21:45 Франция – Азербайджан, квалификация за Мондиал 2026
Diema Sport 3
17:00 Казахстан – Лихтенщайн, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Германия – Люксембург, квалификация за Мондиал 2026
Nova Sport
21:45 Белгия - Северна Македония, квалификация за Мондиал 2026
Max Sport 1
10:00 Тенис: ATP 1000 в Шанхай, четвъртфинал
13:30 Тенис: ATP 1000 в Шанхай, четвъртфинал
20:45 Баскетбол: Фенербахче - Цървена Звезда, Евролига
Max Sport 2
21:15 Баскетбол: Олимпиакос – Дубай, Евролига
Max Sport 3
21:30 Баскетбол: Барселона – Валенсия, Евролига
Max Sport 4
21:30 Баскетбол: Байерн – Жалгирис, Евролига
Ring
20:30 Вдигане на тежести: Световно първенство, мъже до 110 кг
Евроспорт
09:00 Снукър: Турнир на Си-ан, четвърти кръг
23:05 Маунтинбайк: СК в Монт Сент Ан, крос кънтри на късо трасе, жени
23:50 Маунтинбайк: СК в Монт Сент Ан, крос кънтри на късо трасе, мъже