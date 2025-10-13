ТВ спорт на 13 октомври

Diema Sport 
21:45 Уелс – Белгия, квалификация за Мондиал 2026

Diema Sport 2
21:45 Исландия – Франция, квалификация за Мондиал 2026

Diema Sport 3
21:45 Северна Ирландия – Германия, квалификация за Мондиал 2026

Nova Sport
19:00 Черна гора – Лихтенщайн, квалификация за Мондиал 2026
21:45 Словения – Швейцария, квалификация за Мондиал 2026

Max Sport 1
14:00 Тенис: ATP 250 в Стокхолм 
20:00 NHL: Отава Сенатърс - Нешвил Предатърс

Max Sport 2
09:00 Тенис: АТП 250 в Алмати
19:15 Баскетбол: Миньор – Академик, НБЛ

Max Sport 3
16:30 Тенис: ATP 250 в Брюксел     

Max Sport 4
17:15 Хихон - Расинг Сантандер, Ла Лига 2

 

