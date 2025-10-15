ТВ спорт на 15 октомври
Diema Sport
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
Diema Sport 2
19:30 Истории от Висшата лига, предаване за английски футбол
Diema Sport 3
18:00 Специално от Бундеслигата, предаване за германски футбол
21:00 Квалификации за Световно първенство 2026, обзор на кръга
Max Sport 1
15:00 Тенис: ATP 250 в Стокхолм
Max Sport 2
09:00 Тенис: ATP 250 в Алмати, Казахстан
20:00 Баскетбол: Бешикташ – Кемниц, Еврокупа
Max Sport 3
14:30 Тенис: ATP 250 в Брюксел
Max Sport 4
19:00 Баскетбол: Лиеткабелис Паневезис – Улм, Еврокупа
21:45 Баскетбол: Реал – Партизан, Евролига
Евроспорт
15:50 Колоездене: Обиколка на Холандия, първи етап, мъже