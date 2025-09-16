ТВ спорт на 16 септември
Diema Sport
19:30 Героите на кръга, предаване за български футбол
21:45 Шефилд У – Гримзби, Карабао къп
Diema Sport 2
22:00 Брентфорд - Астън Вила, Карабао къп
Diema Sport 3
22:00 Кристъл Палас – Милуол, Карабао къп
Nova Sport
19:00 Шабаб Ал Ахли – Трактор, Шампионска лига на Азия
21:15 Ал Хилал - Ал Духаил, Шампионска лига на Азия
Max Sport 1
16:00 Волейбол: Сърбия – Китай, Световно първенство
22:00 Бенфика – Карабах, Шампионска лига
Max Sport 2
16:30 Волейбол: Италия – Белгия, Световно първенство
22:00 Тотнъм – Виляреал, Шампионска лига
Max Sport 3
19:45 Атлетик Б – Арсенал, Шампионска лига
22:00 Реал – Олимпик, Шампионска лига
Max Sport 4
19:45 ПСВ Айндховен - Юнион Сен Жилоа, Шампионска лига
22:00 Ювентус - Борусия Д, Шампионска лига
Евроспорт
13:30 Лека атлетика: Световно първенство
16:30 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг
21:00 Снукър: Инглиш оупън, първи кръг
БНТ3
19:00 Борба: Световно първенство, свободен стил и жени, финали