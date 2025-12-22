ТВ спорт на 22 декември
Diema Sport 2
22:00 Фулъм – Нотингам, Висша лига
Diema Sport 3
18:00 Шарджа - Ал Хилал, Шампионска лига на Азия
20:15 Ал Шорта - Ал Ахли, Шампионска лига на Азия
Nova Sport
18:00 Трактор - Ал Духаил, Шампионска лига на Азия
20:15 Ал Гарафа - Ал Уахда, Шампионска лига на Азия
Max Sport 1
19:00 Южна Африка – Ангола, Купа на Африканските нации
Max Sport 2
19:15 Волейбол: Локомотив Авиа – Нефтохимик, НВЛ
22:00 Египет – Зимбабве, Купа на Африканските нации
Max Sport 3
21:00 Наполи – Болоня, Суперкупа на Италия, финал
Max Sport 4
16:00 Мали – Замбия, Купа на Африканските нации
22:00 Атлетик – Еспаньол, Ла Лига
Ring
20:45 Алверка – Порто, Примейра лига
22:45 Бенфика – Фамаликао, Примейра лига
Евроспорт
10:45 Ски алпийски дисциплини: СК в Алта Бадия, първи манш, слалом
14:15 Ски алпийски дисциплини: СК в Алта Бадия, втори манш, слалом
Евроспорт 2
14:40 Колокрос: Трофей в Хофстад, жени
15:55 Колокрос: Трофей в Хофстад, мъже