ТВ спорт на 29 ноември
Diema Sport
12:30 ЦСКА 1948 – Берое, efbet Лига
15:00 Ботев (Пд) - Черно море, efbet Лига
17:30 Спартак (Вн) – ЦСКА, efbet Лига
20:00 Boxxer: Боксово събитие в Дарби
Diema Sport 2
14:30 Лестър - Шефилд Юн, Чемпиъншип
17:00 Ман Сити – Лийдс, Висша лига
19:30 Евертън – Нюкасъл, Висша лига
22:00 Тотнъм – Фулъм, Висша лига
Diema Sport 3
14:00 Холщайн Кийл – Херта, Втора Бундеслига
16.00 Формула 1: Спринт на Гран при на Катар
18:20 Формула 2: Спринт за Гран при на Катар
20:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Катар
22.05 Марсилия – Тулуза, Лига 1
00.00 НБА: Минесота Тимбъруулвс - Бостън Селтикс
Nova Sport
16:30 Байерн - Санкт Паули, Бундеслига
19:30 Байер - Борусия (Д), Бундеслига
21:30 Магдебург – Нюрнберг, Втора Бундеслига
Max Sport 1
21:00 Волейбол: Монца – Пиаченца, Серия А1
Max Sport 2
19:00 Волейбол: Локомотив Авиа – Пирин, НВЛ
22:00 Палмейрас – Фламенго, Копа Либертадорес, финал
Max Sport 3
16:00 Парма – Удинезе, Серия А
19:00 Ювентус – Каляри, Серия А
21:45 Милан – Лацио, Серия А
Max Sport 4
15:00 Майорка – Осасуна, Ла Лига
17:15 Барселона – Алавес, Ла Лига
19:30 Леванте – Атлетик, Ла Лига
22:00 Атлетико – Овиедо, Ла Лига
Ring
20:00 Насионал - Бенфика, Примейра лига
Евроспорт
09:50 Ски бягане: СК в Рука, спринт, мъже и жени
11:05 Сев. комбинация: СК в Рука, голяма шанца, мъже
12:15 Ски бягане: СК в Рука, спринт, мъже и жени
14:10 Биатлон: СК в Йостерсунд, щафета, жени
15:35 Сев. комбинация: СК в Рука, ски бягане на 10 км, мъже,
16:05 Ски скокове: СК в Рука, голяма шанца, мъже
17:50 Биатлон: СК в Йостерсунд, щафета, мъже
19:15 Ски: СК н Копър маунтин, първи манш, гигантски слалом, жени
21:45 Ски: СК в Копър маунтин, втори манш, гигантски слалом, жени
Евроспорт 2
15:45 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, първи кръг
20:45 Снукър: Шампионат на Обединеното кралство, първи кръг