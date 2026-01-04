Diema Sport
13:30 Баскетбол, Лига Ендеса: Реал (М) - Барселона
17:00 Висша лига, Нюкасъл - Кристъл Палас
21:00 НБА, Кливланд Кавалиърс - Детройт Пистънс
Diema Sport 2
14:30 Висша лига, Лийдс - Манчестър Юнайтед
17:00 Висша лига, Фулъм - Ливърпул
19:30 Висша лига, Манчестър Сити - Челси
Diema Sport 3
17:00 Висша лига, Тотнъм - Съндърланд
21:45 Лига 1, ПСЖ - ФК Париж
01:00 НБА, Вашингтон Уизардс - Минесота Тимбъруулвс
Nova Sport
14:00 Чемпиъншип, Бирмингам - Ковънтри
16:00 Лига 1, Марсилия - Нант
20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Валенсия – Манреса
Ring.BG
20:00 Примейра лига, Санта Клара – Порто
Eurosport
10:15 Ски, СК в Кранска гора, първи манш, слалом, жени
12:15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, мъже
13:10 Ски, СК в Кранска гора, втори манш, слалом, жени
14:15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже
Eurosport 2
10:35 Северна комбинация: СК в Шьонах, малка шанца, отборно, мъже
11:50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, отборно, жени
12:30 Спускане с шейни: СК в Сигулда, мъже, втори манш
14:20 Северна комбинация: СК в Шьонах, отборен спринт, мъже
15:20 Северна комбинация: СК в Шьонах, отборен спринт, жени
16:15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени
Max Sport 1
11:30 Тенис, United Cup – Австралия
18:00 Купа на Африканските нации, Мароко – Танзания
21:00 Купа на Африканските нации, Южна Африка - Танзания
23:20 НФЛ, Ню Инглънд Пейтриътс - Маями Долфинс
Max Sport 2
09:30 Тенис, United Cup – Австралия
13:00 Sesame Национална баскетболна лига, Локо (Пд) – Берое
19:00 Волейбол, Серия А1: Монца – Верона
22:00 НХЛ, Кълъмбъс Блу Джакетс - Питсбърг Пенгуинс
Max Sport 3
13:30 Серия А, Лацио - Наполи
16:00 Серия А, Фиорентина - Кремонезе
19:00 Серия А, Верона - Торино
21:45 Серия А, Интер – Болоня
Max Sport 4
15:00 Ла Лига, Севиля - Леванте
17:15 Ла Лига, Реал (М) - Бетис
19:30 Ла Лига, Майорка - Жирона
22:00 Ла Лига, Реал Сосиедад - Атлетико (М)