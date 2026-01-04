Diema Sport

13:30 Баскетбол, Лига Ендеса: Реал (М) - Барселона

17:00 Висша лига, Нюкасъл - Кристъл Палас

21:00 НБА, Кливланд Кавалиърс - Детройт Пистънс

Diema Sport 2

14:30 Висша лига, Лийдс - Манчестър Юнайтед

17:00 Висша лига, Фулъм - Ливърпул

19:30 Висша лига, Манчестър Сити - Челси

Diema Sport 3

17:00 Висша лига, Тотнъм - Съндърланд

21:45 Лига 1, ПСЖ - ФК Париж

01:00 НБА, Вашингтон Уизардс - Минесота Тимбъруулвс

Nova Sport

14:00 Чемпиъншип, Бирмингам - Ковънтри

16:00 Лига 1, Марсилия - Нант

20:00 Баскетбол, Лига Ендеса: Валенсия – Манреса

Ring.BG

20:00 Примейра лига, Санта Клара – Порто

Eurosport

10:15 Ски, СК в Кранска гора, първи манш, слалом, жени

12:15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, мъже

13:10 Ски, СК в Кранска гора, втори манш, слалом, жени

14:15 Ски скокове: Четирите шанци в Инсбрук, мъже

Eurosport 2

10:35 Северна комбинация: СК в Шьонах, малка шанца, отборно, мъже

11:50 Северна комбинация: Световна купа в Шьонах, малка шанца, отборно, жени

12:30 Спускане с шейни: СК в Сигулда, мъже, втори манш

14:20 Северна комбинация: СК в Шьонах, отборен спринт, мъже

15:20 Северна комбинация: СК в Шьонах, отборен спринт, жени

16:15 Ски бягане: Тур дьо ски във Вал ди Фиеме, масов старт на 10 км, жени

Max Sport 1

11:30 Тенис, United Cup – Австралия

18:00 Купа на Африканските нации, Мароко – Танзания

21:00 Купа на Африканските нации, Южна Африка - Танзания

23:20 НФЛ, Ню Инглънд Пейтриътс - Маями Долфинс

Max Sport 2

09:30 Тенис, United Cup – Австралия

13:00 Sesame Национална баскетболна лига, Локо (Пд) – Берое

19:00 Волейбол, Серия А1: Монца – Верона

22:00 НХЛ, Кълъмбъс Блу Джакетс - Питсбърг Пенгуинс

Max Sport 3

13:30 Серия А, Лацио - Наполи

16:00 Серия А, Фиорентина - Кремонезе

19:00 Серия А, Верона - Торино

21:45 Серия А, Интер – Болоня

Max Sport 4

15:00 Ла Лига, Севиля - Леванте

17:15 Ла Лига, Реал (М) - Бетис

19:30 Ла Лига, Майорка - Жирона

22:00 Ла Лига, Реал Сосиедад - Атлетико (М)

 

