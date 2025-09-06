Diema Sport

15:15 Евробаскет 2025: Германия – Португалия, осминафинал

18:00 Локомотив (ГО) – Етър, Mr. Bit Втора лига

21:45 Сан Марино - Босна и Херцеговина, световна квалификация

Diema Sport 2

16:00 Латвия – Сърбия, световна квалификация

19:00 Англия – Андора, световна квалификация

21:45 Австрия – Кипър, световна квалификация

Diema Sport 3

10:15 Формула 3: Спринт за Гран при на Италия

11:30 Порше Суперкъп: Квалификация за Гран при на Италия

13:30 Формула 1: Трета тренировка за Гран при на Италия

15:15 Формула 2: Спринт за Гран при на Италия

17:00 Формула 1: Квалификация за Гран при на Италия

19:00 Армения – Португалия, световна квалификация

21:45 Република Ирландия – Унгария, световна квалификация

00:15 Дневник: Квалификации за Световно първенство 2026

Nova Sport

12:00 Евробаскет 2025: Турция – Швеция, осминафинал

14:30 Нюпорт - Бристол Роувърс, Лига 2 на Англия

18:30 Евробаскет 2025: Литва – Латвия, осминафинал

21:45 Евро 2025: Сърбия – Финландия, осминафинал

MAX Sport 1

11:00 Moto GP: Втора тренировка за Гран при на Каталуния

11:50 Moto GP: Квалификация за Гран при на Каталуния

13:15 Moto E: Първо състезание за Гран при на Каталуния

13:40 Moto 3, Moto 2: Квалификация за Гран при на Каталуния

15:50 Moto GP: Спринт за Гран при на Каталуния

17:05 Moto E: Второ състезание за Гран при на Каталуния

MAX Sport 2

11:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Япония – Турция, полуфинал

15:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Италия – Бразилия, полуфинал

22:00 UFC Fight Night: Имавов срещу Боральо

MAX Sport 3

14:30 Голф: Amgen Irish Open

RING

13:00 Световно първенство по бокс

20:00 Световно първенство по бокс

EUROSPORT

14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 14, мъже

19:00 Тенис: Открито първенство на САЩ, двойки, мъже, финал

22:30 Тенис: Открито първенство на САЩ, жени, финал

EUROSPORT 2

15:00 Супербайк: Световен шампионат във Франция, първо състезание

16:00 Суперспорт: Световен шампионат във Франция, първо състезание

20:55 Спортно катерене: Световна купа в Копер, трудност, мъже и жени

тв спорт програма