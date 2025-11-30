Diema Sport

12:30 Славия – Добруджа, efbet Лига

15:00 Лудогорец - Ботев (Вр), efbet Лига

17:30 Левски – Септември, efbet Лига

20:00 Обзор на кръга в efbet Лига

21:15 Дневник НБА

22:00 НБА: Юта Джас - Хюстън Рокетс

01:00 НБА: Портланд Трейл Блейзърс - Окхлама Сити Тъндър

Diema Sport 2

14:00 Кристъл Палас - Манчестър Юнайтед, Висша лига

16:05 Уест Хем – Ливърпул, Висша лига

18:30 Челси – Арсенал, Висша лига

21:45 Лион – Нант, Лига 1

Diema Sport 3

14:00 Формула 2: Гран при на Катар

18:00 Формула 1: Гран при на Катар

20:30 Фрайбург – Майнц, Бундеслига

Nova Sport

16:05 Астън Вила – Уулвърхeмптън, Висша лига

18:30 Айнтрахт – Волфсбург, Бундеслига

21:00 Панатинайкос – АЕК, Суперлига

MAX Sport 1

18:00 Волейбол - Серия А1: Лубе Чивитанова – Кунео

20:00 НФЛ: Каролина Пантърс - Лос Анджелис Рамс

00:00 НХЛ: Каролина Хърикейнс - Калгари Флeймс

MAX Sport 2

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Монтана - Нефтохимик

23:20 НФЛ: Питсбърг Стийлърс - Бъфало Билс

MAX Sport 3

13:30 Лече – Торино, Серия А

16:00 Пиза – Интер, Серия А

19:00 Аталанта – Фиорентина, Серия А

21:45 Рома – Наполи, Серия А

MAX Sport 4

15:00 Реал Сосиедад – Виляреал, Ла Лига

17:15 Севиля – Бетис, Ла Лига

19:30 Селта – Еспаньол, Ла Лига

22:00 Жирона - Реал Мадрид, Ла Лига

RING

14:00 Хибърниън - Селтик, Висша лига на Шотландия

16:00 Телстар - Фейенорд, Ередивизи

17:45 Твенте - АЗ Алкмаар, Ередивизи

20:00 Спортинг Лисабон - Ещрела, Примейра лига

22:30 Порто – Ещорил, Примейра лига

EUROSPORT

09:55 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, квалификация

11:05 Ски скокове: Световна купа във Фалун, малка шанца, жени

12:45 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, жени

13:50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже

14:55 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, единична смесена щафета

15:45 Ски скокове: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже, голяма шанца

17:35 Биатлон: Световна купа в Йостерсунд, щафета, смесена щафета

18:50 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, I манш, слалом, жени

21:45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, II манш, слалом, жени

EUROSPORT 2

09:50 Северна комбинация: Световна купа в Рука, масов старт на 10 км, мъже

10:50 Ски бягане: Световна купа в Рука, масов старт на 20 км, мъже

14:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг

20:45 Снукър: Шампионат на Обединеното Кралство, първи кръг

БНТ 3

10:30 Световно първенство по естетическа групова гимнастика, финали, девойки

12:30 Световно първенство по естетическа групова гимнастика, финали, жени

14:00 Волейбол: ЦСКА - Марица, Националната лига, жени

