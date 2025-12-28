Diema Sport
18:00 Баскетбол: Билбао – Барселона, Лига Ендеса
21:30 Дневник НБА
22:30 НБА: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс
Diema Sport 2
16:00 Съндърланд - Лийдс Юнайтед, Висша лига
18:30 Кристъл Палас – Тотнъм, Висша лига
22:30 НБА: Оклахома Сити Тъндър - Филаделфия Севънтисиксърс
Diema Sport 3
14:00 Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, Лига Ендеса
20:00 Баскетбол: Реал Мадрид – Уникаха, Лига Ендеса
01:00 НБА: Портланд Трейл Блейзърс - Бостън Селтикс
Nova Sport
13:00 Баскетбол: Жирона – Леида, Лига Ендеса
19:00 Баскетбол: Валенсия – Андора, Лига Ендеса
MAX Sport 1
07:00 Тенис: Турнир в Макао
00:00 НХЛ: Тампа Бей Лайтнинг - Монреал Канейдиънс
MAX Sport 2
13:00 Sesame Национална баскетболна лига: Балкан - Спартак (Пл)
20:00 НФЛ: Каролина Пантърс - Сиатъл Сийхоукс
23:20 НФЛ: Бъфало Билс - Филаделфия Ийгълс
MAX Sport 3
13:30 Милан – Верона, Серия А
16:00 Кремонезе – Наполи, Серия А
19:00 Болоня – Сасуоло, Серия А
21:45 Аталанта – Интер, Серия А
MAX Sport 4
14:30 Габон – Мозамбик, Купа на Африканските нации
17:00 Екваториална Гвинея – Судан, Купа на Африканските нации
19:30 Алжир - Буркина Фасо, Купа на Африканските нации
22:00 Кот д'Ивоар – Камерун, Купа на Африканските нации
RING
20:00 Брага – Бенфика, Примейра лига
21:00 Спортинг Лисабон - Рио Аве, Примейра лига
EUROSPORT
12:40 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени
15:00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, I манш, слалом, жени
17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже, квалификация
18:40 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, II манш, слалом, жени
19:45 Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен
EUROSPORT 2
15:00 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени