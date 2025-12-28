Diema Sport

18:00 Баскетбол: Билбао – Барселона, Лига Ендеса

21:30 Дневник НБА

22:30 НБА: Торонто Раптърс - Голдън Стейт Уориърс

Diema Sport 2

16:00 Съндърланд - Лийдс Юнайтед, Висша лига

18:30 Кристъл Палас – Тотнъм, Висша лига

22:30 НБА: Оклахома Сити Тъндър - Филаделфия Севънтисиксърс

Diema Sport 3

14:00 Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, Лига Ендеса

20:00 Баскетбол: Реал Мадрид – Уникаха, Лига Ендеса

01:00 НБА: Портланд Трейл Блейзърс - Бостън Селтикс

Nova Sport

13:00 Баскетбол: Жирона – Леида, Лига Ендеса

19:00 Баскетбол: Валенсия – Андора, Лига Ендеса

MAX Sport 1

07:00 Тенис: Турнир в Макао

00:00 НХЛ: Тампа Бей Лайтнинг - Монреал Канейдиънс

MAX Sport 2

13:00 Sesame Национална баскетболна лига: Балкан - Спартак (Пл)

20:00 НФЛ: Каролина Пантърс - Сиатъл Сийхоукс

23:20 НФЛ: Бъфало Билс - Филаделфия Ийгълс

MAX Sport 3

13:30 Милан – Верона, Серия А

16:00 Кремонезе – Наполи, Серия А

19:00 Болоня – Сасуоло, Серия А

21:45 Аталанта – Интер, Серия А

MAX Sport 4

14:30 Габон – Мозамбик, Купа на Африканските нации

17:00 Екваториална Гвинея – Судан, Купа на Африканските нации

19:30 Алжир - Буркина Фасо, Купа на Африканските нации

22:00 Кот д'Ивоар – Камерун, Купа на Африканските нации

RING

20:00 Брага – Бенфика, Примейра лига

21:00 Спортинг Лисабон - Рио Аве, Примейра лига

EUROSPORT

12:40 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени

15:00 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, I манш, слалом, жени

17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Оберстдорф, голяма шанца, мъже, квалификация

18:40 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Земеринг, II манш, слалом, жени

19:45 Биатлон: Световно предизвикателство в Гелзенкирхен

EUROSPORT 2

15:00 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, спринт, мъже и жени


 

тв спорт програма