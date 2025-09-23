Diema Sport
21:45 Линкълн Сити – Челси, Карабао къп, 3 кръг
Diema Sport 2
19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
22:00 Ливърпул – Саутхемптън, Карабао къп, 3 кръг
Diema Sport 3
19:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
20:45 Формула 1: Екстра
21:45 Уулвърхемптън – Евертън, Карабао къп, 3 кръг
Nova Sport
21:45 Барнзли – Брайтън, Карабао къп, 3 кръг
MAX Sport 1
14:00 Тенис, ATP 250: Чънду
MAX Sport 2
10:30 Волейбол: Световно първенство: Тунис – Чехия, осминафинал
15:00 Волейбол: Световно първенство: Сърбия – Иран, осминафинал
20:00 Еспаньол – Валенсия, Ла Лига
22:00 Севиля – Виляреал, Ла Лига
05:00 НХЛ: Вегас Голдън Найтс - Лос Анджелис Кингс
MAX Sport 3
14:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу
17:00 Калчо мания
18:00 Каляри – Кремонезе, Купа на Италия
22:00 Милан – Лече, Купа на Италия
05:00 Тенис, ATP 500: Токио
MAX Sport 4
19:00 LaLiga дневник
20:00 Атлетик Билбао – Жирона, Ла Лига
22:00 Леванте - Реал Мадрид, Ла Лига
01:00 Расинг Клуб - Велес Сарсфилд, Копа Либертадорес
03:30 Флуминензе – Ланус, Копа Судамерикана
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизии
22:15 Бенфика - Рио Аве, Примейра лига
EUROSPORT
11:35 Колоездене: Световно първенство в Кигали, девойки, часовник
14:50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, младежи, часовник