Diema Sport

21:45 Линкълн Сити – Челси, Карабао къп, 3 кръг

Diema Sport 2

19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

22:00 Ливърпул – Саутхемптън, Карабао къп, 3 кръг

Diema Sport 3

19:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

20:45 Формула 1: Екстра

21:45 Уулвърхемптън – Евертън, Карабао къп, 3 кръг

Nova Sport

21:45 Барнзли – Брайтън, Карабао къп, 3 кръг

MAX Sport 1

14:00 Тенис, ATP 250: Чънду

MAX Sport 2

10:30 Волейбол: Световно първенство: Тунис – Чехия, осминафинал

15:00 Волейбол: Световно първенство: Сърбия – Иран, осминафинал

20:00 Еспаньол – Валенсия, Ла Лига

22:00 Севиля – Виляреал, Ла Лига

05:00 НХЛ: Вегас Голдън Найтс - Лос Анджелис Кингс

MAX Sport 3

14:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу

17:00 Калчо мания

18:00 Каляри – Кремонезе, Купа на Италия

22:00 Милан – Лече, Купа на Италия

05:00 Тенис, ATP 500: Токио

MAX Sport 4

19:00 LaLiga дневник

20:00 Атлетик Билбао – Жирона, Ла Лига

22:00 Леванте - Реал Мадрид, Ла Лига

01:00 Расинг Клуб - Велес Сарсфилд, Копа Либертадорес

03:30 Флуминензе – Ланус, Копа Судамерикана

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

22:15 Бенфика - Рио Аве, Примейра лига

EUROSPORT

11:35 Колоездене: Световно първенство в Кигали, девойки, часовник

14:50 Колоездене: Световно първенство в Кигали, младежи, часовник

