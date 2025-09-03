Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
21:15 Евробаскет 2025: Турция - Сърбия
Diema Sport 2
13:30 Евробаскет 2025: Черна Гора – Великобритания
16:30 Евробаскет 2025: Литва – Швеция
20:30 Евробаскет 2025: Финландия - Германия
Diema Sport 3
18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол
20:30 Порше Суперкъп: Обзор
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
18:00 Евробаскет 2025: Чехия - Латвия
MAX Sport 2
13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Нидерландия – Япония, четвъртфинал
16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Италия – Полша, четвъртфинал
EUROSPORT
14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже
18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ