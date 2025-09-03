Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

21:15 Евробаскет 2025: Турция - Сърбия

Diema Sport 2

13:30 Евробаскет 2025: Черна Гора – Великобритания

16:30 Евробаскет 2025: Литва – Швеция

20:30 Евробаскет 2025: Финландия - Германия

Diema Sport 3

18:00 Бундеслига Токшоу, предаване за германски футбол

20:30 Порше Суперкъп: Обзор

21:00 Формула 1 Токшоу

Nova Sport

18:00 Евробаскет 2025: Чехия - Латвия

MAX Sport 2

13:00 Волейбол: Световно първенство за жени: Нидерландия – Япония, четвъртфинал

16:30 Волейбол: Световно първенство за жени: Италия – Полша, четвъртфинал

EUROSPORT

14:15 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 11, мъже

18:45 Тенис: Открито първенство на САЩ

