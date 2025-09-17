Diema Sport

19:00 Обзор на кръга във Втора лига

20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол

Diema Sport 2

22:00 Суонзи – Нотингам, Карабао къп, 3 кръг

Diema Sport 3

13:00 Улсан - Ченгду Ронченг, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Шанхай Порт - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия

17:30 Специално от Бундеслигата

18:00 Бундеслига Токшоу

21:00 Поверително от Формула 1

Nova Sport

13:00 Гамба Осака – Ийстърн, Шампионска лига на Азия 2

16:45 Аркадаг – Андижан, Шампионска лига на Азия 2

19:00 Ал Ахли - Ал Халидия, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Насър – Истиклол, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 1

08:00 Тенис, ATP 250: Чънду

MAX Sport 2

08:30 Волейбол: Световно първенство: България – Чили

12:30 Волейбол: Световно първенство: САЩ – Куба

16:00 Волейбол: Световно първенство: Словения - Германия

MAX Sport 3

09:00 Тенис, ATP 250: Ханджоу

MAX Sport 4

13:00 Волейбол: Световно първенство: Полша – Нидерландия

01:00 Боливар - Атлетико Минейро, Копа Судамерикана

03:30 Ривър Плейт – Палмейрас, Копа Либертадорес

bTV Action

19:45 Олимпиакос – Пафос, Шампионска лига

22:00 Ливърпул - Атлетико Мадрид, Шампионска лига

00:30 Репортажи от мачовете в Шампионската лига

RING

19:45 Славия Прага - Бодьо Глимт, Шампионска лига

22:00 Байерн Мюнхен – Челси, Шампионска лига

EUROSPORT

13:00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио

16:30 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг

21:00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг

EUROSPORT 2

16:00 Колоездене: Обиколка на Словакия, първи етап, мъже

18:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, първи етап, мъже

БНТ 3

13:00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио

