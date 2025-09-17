Diema Sport
19:00 Обзор на кръга във Втора лига
20:00 Домът на футбола, предаване за български футбол
Diema Sport 2
22:00 Суонзи – Нотингам, Карабао къп, 3 кръг
Diema Sport 3
13:00 Улсан - Ченгду Ронченг, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Шанхай Порт - Висел Кобе, Елитна Шампионска лига на Азия
17:30 Специално от Бундеслигата
18:00 Бундеслига Токшоу
21:00 Поверително от Формула 1
Nova Sport
13:00 Гамба Осака – Ийстърн, Шампионска лига на Азия 2
16:45 Аркадаг – Андижан, Шампионска лига на Азия 2
19:00 Ал Ахли - Ал Халидия, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Насър – Истиклол, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 1
08:00 Тенис, ATP 250: Чънду
MAX Sport 2
08:30 Волейбол: Световно първенство: България – Чили
12:30 Волейбол: Световно първенство: САЩ – Куба
16:00 Волейбол: Световно първенство: Словения - Германия
MAX Sport 3
09:00 Тенис, ATP 250: Ханджоу
MAX Sport 4
13:00 Волейбол: Световно първенство: Полша – Нидерландия
01:00 Боливар - Атлетико Минейро, Копа Судамерикана
03:30 Ривър Плейт – Палмейрас, Копа Либертадорес
bTV Action
19:45 Олимпиакос – Пафос, Шампионска лига
22:00 Ливърпул - Атлетико Мадрид, Шампионска лига
00:30 Репортажи от мачовете в Шампионската лига
RING
19:45 Славия Прага - Бодьо Глимт, Шампионска лига
22:00 Байерн Мюнхен – Челси, Шампионска лига
EUROSPORT
13:00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио
16:30 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг
21:00 Снукър: Инглиш оупън, втори кръг
EUROSPORT 2
16:00 Колоездене: Обиколка на Словакия, първи етап, мъже
18:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, първи етап, мъже
БНТ 3
13:00 Лека атлетика: Световно първенство в Токио