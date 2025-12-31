Diema Sport 2
19:30 Дневник НБА
20:00 НБА: Шарлът Хорнетс - Голдън Стейт Уориърс
MAX Sport 3
18:00 Судан - Буркина Фасо, Купа на Африканските нации
21:00 Мозамбик – Камерун, Купа на Африканските нации
MAX Sport 4
18:00 Екваториална Гвинея – Алжир, Купа на Африканските нации
21:00 Габон - Кот д'Ивоар, Купа на Африканските нации
EUROSPORT
12:15 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, мъже
13:50 Ски скокове: Световна купа в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, жени
15:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, жени
17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, мъже, квалификация