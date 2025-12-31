Diema Sport 2

19:30 Дневник НБА

20:00 НБА: Шарлът Хорнетс - Голдън Стейт Уориърс

MAX Sport 3

18:00 Судан - Буркина Фасо, Купа на Африканските нации

21:00 Мозамбик – Камерун, Купа на Африканските нации

MAX Sport 4

18:00 Екваториална Гвинея – Алжир, Купа на Африканските нации

21:00 Габон - Кот д'Ивоар, Купа на Африканските нации

EUROSPORT

12:15 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, мъже

13:50 Ски скокове: Световна купа в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, жени

15:30 Ски бягане: Тур дьо ски в Тоблах, жени

17:00 Ски скокове: Четирите шанци в Гармиш Партенкирхен, голяма шанца, мъже, квалификация

