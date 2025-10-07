Diema Sport
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
Diema Sport 2
19:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
MAX Sport 1
07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
13:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай
20:00 Баскетбол, Еврокупа: Улм - Паниониос
MAX Sport 2
20:00 Баскетбол, Еврокупа: Бешикташ - Лондон Лайънс
00:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Чикаго Блекхоукс
MAX Sport 3
18:30 Калчо мания
MAX Sport 4
19:30 Обзор на кръга в Ла Лига
20:00 LaLiga дневник
RING
16:00 Обзор на кръга в Ередивизи
17:00 Обзор на кръга в Примейра лига
18:00 Световно първенство по вдигане на тежести: Мъже до 88 кг
20:30 Световно първенство по вдигане на тежести: Жени до 69 кг
EUROSPORT
09:00 Снукър: Турнир на Си-ан, първи кръг
14:30 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг
EUROSPORT 2
12:00 Колоездене: Тре Вали, жени
14:00 Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, жени
16:25 Колоездене: Тре Вали, мъже