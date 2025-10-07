Diema Sport

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

Diema Sport 2

19:00 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

MAX Sport 1

07:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

13:30 Тенис, ATP 1000: Шанхай

20:00 Баскетбол, Еврокупа: Улм - Паниониос

MAX Sport 2

20:00 Баскетбол, Еврокупа: Бешикташ - Лондон Лайънс

00:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Чикаго Блекхоукс

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

MAX Sport 4

19:30 Обзор на кръга в Ла Лига

20:00 LaLiga дневник

RING

16:00 Обзор на кръга в Ередивизи

17:00 Обзор на кръга в Примейра лига

18:00 Световно първенство по вдигане на тежести: Мъже до 88 кг

20:30 Световно първенство по вдигане на тежести: Жени до 69 кг

EUROSPORT

09:00 Снукър: Турнир на Си-ан, първи кръг

14:30 Снукър: Турнир на Си-ан, втори кръг

EUROSPORT 2

12:00 Колоездене: Тре Вали, жени

14:00 Колоездене: Бинш - Чимей - Бинш, жени

16:25 Колоездене: Тре Вали, мъже

тв спорт програма