Diema Sport
12:30 efbet Лига, Локомотив (Сф) - Ботев (Пд)
15:00 efbet Лига, Локомотив (Пд) - Арда
17:30 efbet Лига, Черно море - ЦСКА
20:00 Лига 1, Тулуза - Страсбург
22:05 Лига 1, ПСЖ - Рен
Diema Sport 2
14:30 Висша лига, Астън Вила - Арсенал
17:00 Висша лига, Борнемут - Челси
19:30 Висша лига, Лийдс - Ливърпул
Diema Sport 3
12:30 Формула 1, Трета тренировка за Гран при на Абу Даби
14:15 Формула 2, Спринт за Гран при на Абу Даби
16:00 Формула 1, Квалификация Голяма награда на Абу Даби
17:00 Висша лига, Манчестър Сити - Съндърланд
19:30 Бундеслига, РБ Лайпциг - Айнтрахт (Фр)
21:30 Втора Бундеслига, Дармщат - Карлсруе
Nova Sport
14:30 Чемпиъншип, Дарби Каунти – Лестър
16:30 Бундеслига, Щутгарт – Байерн
19:15 ФА Къп, Сътън Юнайтед - Шроузбъри
21:30 ФА Къп, Честърфийлд - Донкастър
Ring.BG
17:30 Ередивизи, Хееренвеен - ПСВ
19:45 Ередивизи, Фортуна (С) - Аякс
22:00 Висша лига, Килмарнък - Рейнджърс
БНТ3
11:00 Плуване, ЕП в малък басейн в Люблин, серии
20:00 Плуване, ЕП в малък басейн в Люблин, финали
Eurosport
10:30 Северна комбинация, СК в Трондхайм, масов старт на 10 км, мъже
11:10 Северна комбинация, СК в Трондхайм, масов старт на 5 км, жени
12:00 Ски бягане, СК в Трондхайм, скиатлон, мъже
13:50 Ски бягане, СК в Трондхайм, скиатлон, жени
15:10 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, полуфинал
18:30 Ски алпийски дисциплини, СК в Тремблан, първи манш, гигантски слалом, жени
19:15 Ски алпийски дисциплини, СК в Бийвър Крийк, супер Г, мъже
21:00 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, полуфинал
Eurosport 2
10:30 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, волна програма, танцови двойки
12:55 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, волна програма, мъже
14:05 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, волна програма, жени
15:30 Ски скокове, Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже
17:30 Биатлон, Световна купа в Йостерсунд, спринт, мъже
19:00 Голф, PGA тур, Уърлд челъндж, трети ден
Max Sport 1
11:00 Голф, Nedbank Golf Challenge - Южна Африка
19:00 Сенши - Бойна Галавечер от Варна
Max Sport 2
19:00 Волейбол, efbet Супер Волей: Дея - Локомотив Авиа
22:30 Cage Warriors 199: Галавечер от Нюкасъл
Max Sport 3
16:00 Серия А, Сасуоло – Фиорентина
19:00 Серия А, Интер – Комо
21:45 Серия А, Верона - Аталанта
Max Sport 4
15:00 Ла Лига, Виляреал - Хетафе
17:15 Ла Лига, Алавес - Реал Сосиедад
19:30 Ла Лига, Бетис - Барселона
22:00 Ла Лига1 Атлетик (Б) - Атлетико (М)