Diema Sport

12:30 efbet Лига, Локомотив (Сф) - Ботев (Пд)

15:00 efbet Лига, Локомотив (Пд) - Арда

17:30 efbet Лига, Черно море - ЦСКА

20:00 Лига 1, Тулуза - Страсбург

22:05 Лига 1, ПСЖ - Рен

Diema Sport 2

14:30 Висша лига, Астън Вила - Арсенал

17:00 Висша лига, Борнемут - Челси

19:30 Висша лига, Лийдс - Ливърпул

Diema Sport 3

12:30 Формула 1, Трета тренировка за Гран при на Абу Даби

14:15 Формула 2, Спринт за Гран при на Абу Даби

16:00 Формула 1, Квалификация Голяма награда на Абу Даби

17:00 Висша лига, Манчестър Сити - Съндърланд

19:30 Бундеслига, РБ Лайпциг - Айнтрахт (Фр)

21:30 Втора Бундеслига, Дармщат - Карлсруе

Nova Sport

14:30 Чемпиъншип, Дарби Каунти – Лестър

16:30 Бундеслига, Щутгарт – Байерн

19:15 ФА Къп, Сътън Юнайтед - Шроузбъри

21:30 ФА Къп, Честърфийлд - Донкастър

Ring.BG

17:30 Ередивизи, Хееренвеен - ПСВ

19:45 Ередивизи, Фортуна (С) - Аякс

22:00 Висша лига, Килмарнък - Рейнджърс

БНТ3

11:00 Плуване, ЕП в малък басейн в Люблин, серии

20:00 Плуване, ЕП в малък басейн в Люблин, финали

Eurosport

10:30 Северна комбинация, СК в Трондхайм, масов старт на 10 км, мъже

11:10 Северна комбинация, СК в Трондхайм, масов старт на 5 км, жени

12:00 Ски бягане, СК в Трондхайм, скиатлон, мъже

13:50 Ски бягане, СК в Трондхайм, скиатлон, жени

15:10 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, полуфинал

18:30 Ски алпийски дисциплини, СК в Тремблан, първи манш, гигантски слалом, жени

19:15 Ски алпийски дисциплини, СК в Бийвър Крийк, супер Г, мъже

21:00 Снукър, Шампионат на Обединеното кралство, полуфинал

Eurosport 2

10:30 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, волна програма, танцови двойки

12:55 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, волна програма, мъже

14:05 Фигурно пързаляне, Гран при в Япония, волна програма, жени

15:30 Ски скокове, Световна купа във Висла, голяма шанца, мъже

17:30 Биатлон, Световна купа в Йостерсунд, спринт, мъже

19:00 Голф, PGA тур, Уърлд челъндж, трети ден

Max Sport 1

11:00 Голф, Nedbank Golf Challenge - Южна Африка

19:00 Сенши - Бойна Галавечер от Варна

Max Sport 2

19:00 Волейбол, efbet Супер Волей: Дея - Локомотив Авиа

22:30 Cage Warriors 199: Галавечер от Нюкасъл

Max Sport 3

16:00 Серия А, Сасуоло – Фиорентина

19:00 Серия А, Интер – Комо

21:45 Серия А, Верона - Аталанта

Max Sport 4

15:00 Ла Лига, Виляреал - Хетафе

17:15 Ла Лига, Алавес - Реал Сосиедад

19:30 Ла Лига, Бетис - Барселона

22:00 Ла Лига1 Атлетик (Б) - Атлетико (М)

тв спорт ЦСКА Черно море