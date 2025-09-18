Diema Sport

17:30 Арда – ЦСКА, efbet Лига

20:00 Преди кръга в efbet Лига

Diema Sport 2

19:00 Преди кръга в Лига 1

Diema Sport 3

18:30 Седмично в Бундеслигата

21:00 Формула 1 Токшоу

Nova Sport

13:00 Ууфо Тай По – Макартър, Шампионска лига на Азия 2

15:15 Бейдзин Гуоан - Конг Ан Ханой, Шампионска лига на Азия 2

MAX Sport 1

08:00 Тенис, ATP 250: Чънду

14:30 Голф: FedEx Open de France

MAX Sport 2

13:00 Волейбол: Световно първенство: Франция – Аржентина

16:30 Волейбол: Световно първенство: Италия - Украйна

MAX Sport 3

08:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу

19:45 Копенхаген - Байер Леверкузен, Шампионска лига

22:00 Манчестър Сити – Наполи, Шампионска лига

00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга

MAX Sport 4

22:00 Спортинг Лисабон – Кайрат, Шампионска лига

01:00 Лига де Кито - Сао Пауло, Копа Либертадорес

03:30 Фламенго – Естудиантес, Копа Либертадорес

bTV Action

19:45 Брюж – Монако, Шампионска лига

22:00 Нюкасъл – Барселона, Шампионска лига

00:30 Шампионска лига: Обзор на кръга

RING

21:45 Айнтрахт – Галатасарай, Шампионска лига

EUROSPORT

13:00 Лека атлетика: Световно първенство

16:30 Снукър: Инглиш оупън

21:00 Снукър: Инглиш оупън

EUROSPORT 2

14:00 Колоездене: Обиколка на Словакия, втори етап, мъже

16:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже

БНТ 3

13:00 Лека атлетика: Световно първенство

тв спорт програма