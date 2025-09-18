Diema Sport
17:30 Арда – ЦСКА, efbet Лига
20:00 Преди кръга в efbet Лига
Diema Sport 2
19:00 Преди кръга в Лига 1
Diema Sport 3
18:30 Седмично в Бундеслигата
21:00 Формула 1 Токшоу
Nova Sport
13:00 Ууфо Тай По – Макартър, Шампионска лига на Азия 2
15:15 Бейдзин Гуоан - Конг Ан Ханой, Шампионска лига на Азия 2
MAX Sport 1
08:00 Тенис, ATP 250: Чънду
14:30 Голф: FedEx Open de France
MAX Sport 2
13:00 Волейбол: Световно първенство: Франция – Аржентина
16:30 Волейбол: Световно първенство: Италия - Украйна
MAX Sport 3
08:30 Тенис, ATP 250: Ханджоу
19:45 Копенхаген - Байер Леверкузен, Шампионска лига
22:00 Манчестър Сити – Наполи, Шампионска лига
00:20 Шампионска лига: Обзор на кръга
MAX Sport 4
22:00 Спортинг Лисабон – Кайрат, Шампионска лига
01:00 Лига де Кито - Сао Пауло, Копа Либертадорес
03:30 Фламенго – Естудиантес, Копа Либертадорес
bTV Action
19:45 Брюж – Монако, Шампионска лига
22:00 Нюкасъл – Барселона, Шампионска лига
00:30 Шампионска лига: Обзор на кръга
RING
21:45 Айнтрахт – Галатасарай, Шампионска лига
EUROSPORT
13:00 Лека атлетика: Световно първенство
16:30 Снукър: Инглиш оупън
21:00 Снукър: Инглиш оупън
EUROSPORT 2
14:00 Колоездене: Обиколка на Словакия, втори етап, мъже
16:00 Колоездене: Обиколка на Люксембург, втори етап, мъже
БНТ 3
13:00 Лека атлетика: Световно първенство