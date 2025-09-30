Diema Sport

17:30 Ботев (Пд) – Левски, efbet Лига

Diema Sport 2

19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

21:00 Обзор на кръга във Висшата лига

22:00 Дарби Каунти – Чарлтън, Чемпиъншип

Diema Sport 3

13:00 Санфрече Хирошима - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 ФК Чънду – Гангуон, Елитна Шампионска лига на Азия

18:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига

19:00 Ал Сад - Ал Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия

Nova Sport

13:00 Сеул - Бурирам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия

15:15 Джохор - Мачида Зелвия, Елитна Шампионска лига на Азия

19:00 Сепахан - Мохун Баган, Шампионска лига на Азия 2

21:15 Ал Итихад - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия

MAX Sport 1

09:00 Тенис, ATP 500: Пекин, полуфинали

19:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив – Барселона

21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Олимпиакос

MAX Sport 2

17:00 Челси – Бенфика, Младежка Шампионска лига

19:00 Баскетбол, Еврокупа: Тюрк Телеком Анкара – Улм

22:00 Пафос - Байерн Мюнхен, Шампионска лига

03:00 НХЛ: Колорадо Авеланш - Вегас Голдън Найтс

MAX Sport 3

12:00 Тенис, ATP 500: Токио, финал

17:30 Калчо мания

19:45 Кайрат - Реал Мадрид, Шампионска лига

22:00 Галатасарай – Ливърпул, Шампионска лига

00:20 Обзор на кръга в Шампионската лига

MAX Sport 4

19:45 Аталанта – Брюж, Шампионска лига

22:00 Челси – Бенфика, Шампионска лига

RING

20:00 Обзор на кръга в Ередивизии

EUROSPORT

09:50 Колоездене: Обиколка на Лангкави, трети етап, мъже

15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, първи етап, мъже

EUROSPORT 2

19:45 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, полуфинал

