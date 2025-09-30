Diema Sport
17:30 Ботев (Пд) – Левски, efbet Лига
Diema Sport 2
19:30 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол
21:00 Обзор на кръга във Висшата лига
22:00 Дарби Каунти – Чарлтън, Чемпиъншип
Diema Sport 3
13:00 Санфрече Хирошима - Шанхай Порт, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 ФК Чънду – Гангуон, Елитна Шампионска лига на Азия
18:30 Обзор на кръга във Втора Бундеслига
19:00 Ал Сад - Ал Шарджа, Елитна Шампионска лига на Азия
Nova Sport
13:00 Сеул - Бурирам Юнайтед, Елитна Шампионска лига на Азия
15:15 Джохор - Мачида Зелвия, Елитна Шампионска лига на Азия
19:00 Сепахан - Мохун Баган, Шампионска лига на Азия 2
21:15 Ал Итихад - Шабаб Ал Ахли, Елитна Шампионска лига на Азия
MAX Sport 1
09:00 Тенис, ATP 500: Пекин, полуфинали
19:00 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив – Барселона
21:30 Баскетбол, Евролига: Баскония - Олимпиакос
MAX Sport 2
17:00 Челси – Бенфика, Младежка Шампионска лига
19:00 Баскетбол, Еврокупа: Тюрк Телеком Анкара – Улм
22:00 Пафос - Байерн Мюнхен, Шампионска лига
03:00 НХЛ: Колорадо Авеланш - Вегас Голдън Найтс
MAX Sport 3
12:00 Тенис, ATP 500: Токио, финал
17:30 Калчо мания
19:45 Кайрат - Реал Мадрид, Шампионска лига
22:00 Галатасарай – Ливърпул, Шампионска лига
00:20 Обзор на кръга в Шампионската лига
MAX Sport 4
19:45 Аталанта – Брюж, Шампионска лига
22:00 Челси – Бенфика, Шампионска лига
RING
20:00 Обзор на кръга в Ередивизии
EUROSPORT
09:50 Колоездене: Обиколка на Лангкави, трети етап, мъже
15:00 Колоездене: Обиколка на Хърватия, първи етап, мъже
EUROSPORT 2
19:45 Спийдуей: Купа на нациите в Торун, полуфинал