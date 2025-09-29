Diema Sport

17:30 Футбол, Mr. Bit Втора лига: Хебър - Дунав

20:15 Футбол: efbet Лига: Берое - Добруджа

22:45 Футбол, efbet Лига: Обзор на кръга

Diema Sport 2

22:00 Футбол, Висша лига: Евертън - Уест Хям

Diema Sport 3

18:30 Футбол, Лига 1: Обзор на кръга

19:00 Футбол, Елитна Шампионска лига: Трактор - Aл Уахда

23:00 Футбол, Бундеслига: Обзор на кръга

Nova Sport

16:45 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Насаф - Ал Хилал

19:00 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Ал Гарафа - Ал Шорта

21:15 Футбол, Елитна Шампионска лига на Азия: Ал Духаил - Ал Ахли

RING

22:30 Футбол, Примейра лига: Арука - Порто

Eurosport

08:50 Колоездене, Обиколка на Лангкави, втори етап, мъже

Max Sport 1

08:00 Тенис, ATP 500 в Пекин, четвъртфинал

14:00 Тенис, ATP 500 в Пекин, четвъртфинал

Max Sport 2

21:30 Футбол, Ла Лига 2: Леганес - Кастейон

Max Sport 3

10:00 Тенис, ATP 500 в Токио, полуфинал

19:30 Футбол, Серия А: Парма - Торино

21:45 Футбол, Серия А: Дженоа - Лацио

Max Sport 4

22:00 Футбол, Ла Лига: Валенсия - Овиедо

тв спорт програма