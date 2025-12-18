Diema Sport
18:00 Годината на Спартак Варна
19:00 Годината на Локомотив София
20:00 Годината на ЦСКА
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
19:00 НБА Екшън
22:00 Рединг – Лутън, Лига 1 на Англия
Diema Sport 3
18:30 Седмично в Бундеслигата
21:00 Формула 1 Токшоу
MAX Sport 1
13:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда
21:15 Баскетбол, Евролига: Панатнайкос - Апоел Тел Авив
MAX Sport 2
19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Берое - Локомотив Авиа
22:00 Лозана – Фиорентина, Лига на конференциите
MAX Sport 3
15:00 Волейбол: Сада Крузейро – Перуджа, световно клубно първенство, мъже
22:00 Наполи – Милан, Суперкупа Италия, полуфинал
00:25 Лига на конференциите: Обзор на кръга
MAX Sport 4
10:30 Голф: AfrAsia Bank Mauritius Open
19:30 Галатасарай - Истанбул Башакшехир, Купа на Турция
22:00 Спарта Прага – Абърдийн, Лига на конференциите
RING
22:00 Майнц – Самсунспор, Лига на конференциите
bTV Action
22:00 Кристъл Палас – КуПС, Лига на конференциите
EUROSPORT
12:30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже
15:00 Снукър: трети кръг - Шотландия оупън, трети кръг
21:00 Снукър: трети кръг - Шотландия оупън, трети кръг
EUROSPORT 2
13:20 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени
14:55 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, жени
БНТ 3
13:45 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени