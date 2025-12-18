Diema Sport

18:00 Годината на Спартак Варна

19:00 Годината на Локомотив София

20:00 Годината на ЦСКА

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

19:00 НБА Екшън

22:00 Рединг – Лутън, Лига 1 на Англия

Diema Sport 3

18:30 Седмично в Бундеслигата

21:00 Формула 1 Токшоу

MAX Sport 1

13:00 Тенис, ATP Next Gen Finals: Джеда

21:15 Баскетбол, Евролига: Панатнайкос - Апоел Тел Авив

MAX Sport 2

19:00 Волейбол - efbet Супер Волей: Берое - Локомотив Авиа

22:00 Лозана – Фиорентина, Лига на конференциите

MAX Sport 3

15:00 Волейбол: Сада Крузейро – Перуджа, световно клубно първенство, мъже

22:00 Наполи – Милан, Суперкупа Италия, полуфинал

00:25 Лига на конференциите: Обзор на кръга

MAX Sport 4

10:30 Голф: AfrAsia Bank Mauritius Open

19:30 Галатасарай - Истанбул Башакшехир, Купа на Турция

22:00 Спарта Прага – Абърдийн, Лига на конференциите

RING

22:00 Майнц – Самсунспор, Лига на конференциите

bTV Action

22:00 Кристъл Палас – КуПС, Лига на конференциите

EUROSPORT

12:30 Ски-алпийски дисциплини: Световна купа във Вал Гардена, спускане, мъже

15:00 Снукър: трети кръг - Шотландия оупън, трети кръг

21:00 Снукър: трети кръг - Шотландия оупън, трети кръг

EUROSPORT 2

13:20 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени

14:55 Биатлон: Световна купа в Гран Борнан, спринт, жени

БНТ 3

13:45 Сноуборд: Световна купа в Кареца, паралелен гигантски слалом, мъже и жени

