Diema Sport

17:00 Азербайджан – България, квалификация за Евро 2027 за младежи

21:45 Унгария – Португалия, световна квалификация

Diema Sport 2

18:00 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол

19:00 Армения - Република Ирландия, световна квалификация

21:45 Франция – Исландия, световна квалификация

Diema Sport 3

17:30 Формула 1: Екстра

19:00 Азербейджан – Украйна, световна квалификация

21:45 Сърбия – Англия, световна квалификация

00:15 Дневник: Квалификации за Световно първенство 2026

Nova Sport

17:00 Евробаскет 2025: Турция - Полша, четвъртфинал

21:00 Евробаскет 2025: Литва - Гърция, четвъртфинал

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

MAX Sport 4

20:00 LaLiga дневник

RING

14:00 Световно първенство по бокс

20:00 Световно първенство по бокс

EUROSPORT

15:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 16, мъже

EUROSPORT 2

18:05 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, жени

18:50 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, мъже

тв спорт програма