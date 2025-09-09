Diema Sport
17:00 Азербайджан – България, квалификация за Евро 2027 за младежи
21:45 Унгария – Португалия, световна квалификация
Diema Sport 2
18:00 Шоуто на Лига 1, предаване за френски футбол
19:00 Армения - Република Ирландия, световна квалификация
21:45 Франция – Исландия, световна квалификация
Diema Sport 3
17:30 Формула 1: Екстра
19:00 Азербейджан – Украйна, световна квалификация
21:45 Сърбия – Англия, световна квалификация
00:15 Дневник: Квалификации за Световно първенство 2026
Nova Sport
17:00 Евробаскет 2025: Турция - Полша, четвъртфинал
21:00 Евробаскет 2025: Литва - Гърция, четвъртфинал
MAX Sport 3
18:30 Калчо мания
MAX Sport 4
20:00 LaLiga дневник
RING
14:00 Световно първенство по бокс
20:00 Световно първенство по бокс
EUROSPORT
15:30 Колоездене: Обиколка на Испания, етап 16, мъже
EUROSPORT 2
18:05 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, жени
18:50 Маунтинбайк: Световен шампионат във Вале, крос кънтри на късо трасе, мъже