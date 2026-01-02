Diema Sport
19:00 Баскетбол: Билбао – Валенсия, Лига Ендеса
21:00 Дневник НБА
21:45 Тулуза – Ланс, Лига 1
Diema Sport 2
19:30 Преди кръга в Лига 1
20:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
21:00 Преди кръга във Висшата лига
22:00 Баскетбол: Манреса – Жирона, Лига Ендеса
Diema Sport 3
21:00 Баскетбол: Барселона – Сарагоса, Лига Ендеса
Nova Sport
20:00 Баскетбол: Андора – Леида, Лига Ендеса
MAX Sport 1
19:00 Баскетбол, Евролига: Анадолу Ефес - Цървена Звезда
21:45 Баскетбол, Евролига: Реал Мадрид - Дубай
03:00 НХЛ: Флорида Пантърс - Ню Йорк Рейнджърс
MAX Sport 2
08:00 Тенис: United Cup
18:00 Баскетбол, Еврокупа: Клайпеда – Венеция
21:15 Баскетбол, Евролига: Панатинайкос - Олимпиакос
01:30 Тенис: United Cup
MAX Sport 3
21:45 Каляри – Милан, Серия А
MAX Sport 4
22:00 Райо Валекано – Хетафе, Ла Лига
RING
20:45 Жил Висенте - Спортинг Лисабон, Примейра лига