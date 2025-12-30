Diema Sport

20:30 Дневник НБА

21:30 Челси – Борнемут, Висша лига

Diema Sport 2

20:00 Премиър Лийг Токшоу, предаване за английски футбол

22:15 Арсенал - Астън Вила, Висша лига

03:00 НБА: Мемфис Гризлис - Филаделфия Севънтисиксърс

Diema Sport 3

20:00 Баскетбол: Уникаха – Ховентут, Лига Ендеса

22:15 Манчестър Юнайтед – Уулвърхемптън, Висша лига

Nova Sport

19:00 Баскетбол: Бургос - Гран Канария, Лига Ендеса

21:30 Бърнли – Нюкасъл, Висша лига

MAX Sport 1

19:30 Ал Етифак - Ал Насър, Саудитска Професионална Лига

21:30 Волейбол - Купа Италия: Перуджа - Лубе Чивитанова

MAX Sport 2

18:00 Танзания – Тунис, Купа на Африканските нации

21:05 Баскетбол, Евролига: Апоел Тел Авив - Жалгирис

MAX Sport 3

18:30 Калчо мания

21:00 Ботсвана – Конго, Купа на Африканските нации

MAX Sport 4

18:00 Уганда – Нигерия, Купа на Африканските нации

21:00 Бенин – Сенегал, Купа на Африканските нации

RING

22:00 Мадъруел – Селтик, Висша лига на Шотландия


 

EUROSPORT

19:25 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, жени

20:55 Колокрос: Суперпрестиж лига в Диегем, мъже


 

тв спорт програма