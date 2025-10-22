Е дна от най-колоритните участнички в настоящия сезон на „Биг Брадър“ - Михела, се оказа братовчедка на Светослав Вуцов. В студиото на „МачКаст“ тя разказа много за живота си. Тя е и голяма левскарка, както и цялото й семейство.

„Ходя по мачове и мога да кажа: „Левски до гроб!“. Баща ми и дядо ми са бесни и болни левскари. В стаята на дядо ми всичко е в снимки на Гунди, в статии за него, има и плакати. На неговия рожден ден се подаряват само неща на Левски – фланелки, химикалки, чаши, шалове, портмонета...“, добави тя.

„В нашата врата у дома, която беше от шперплат, дълго време стоеше юмрука на баща ми. Аз си играеха на една малка маса, а той прескочи и я удари. Крещеше, удряше, бесен, болен на Левски (смее се). Аз съм по-умерена. Последният мач, който посетих на Левски, беше с АЗ Алкмаар. Беше брутална емоция“, припомня участничката в „Биг Брадър“.

„Виждам бъдещето си с едно дете, което ще играе футбол – в Левски, разбира се. Иначе се виждам с къща на село, близо до големия град. Обичам плажа, живяла съм на морето. Водка, фреш-лимон и Левски да бие. Всичко ще е прекрасно. С този вратар Левски ще стане шампион“, завърши Михаела.

Вижте целия разговор във видеото

ЕКАТЕРИНА ТОМОВА

ДИМИТЪР ПЕНЕВ

