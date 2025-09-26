Ц ените на жилищата в България ще паднат след влизането на страната в еврозоната, а приобщаването ни към еврото ще даде нови гъвкави схеми на ипотечно кредитиране, твърдят експерти от Асоциацията на кредитните посредници.

София изпревари 45 европейски града! Жилищата в столицата ни по-скъпи от Букурещ и Рига

Според данни, цитирани от тях, ръстът на сделките на годишна база се забавя до малко над 2%.

След приемането на България в еврозоната ипотечното кредитиране на имотния пазар ще предостави разнообразни банкови продукти, сред които кредити с фиксирана лихва, и хибридни схеми, казват експертите и припомнят, че в момента в страната ни единствената възможност е ипотеката с плаваща лихва. А това вече дава по-голям избор на кредитополучателите да планират разходите и домакинските си бюджети. И е толкова важно, колкото и перспективата пред промените в лихвите и цените.

Докато в еврозоната пазарите все още се възстановяват от високите лихвени проценти след пандемията от Covid-19, у нас лихвите запазват ниските си нива, а дали това ще остане така - е един от основните страхове на българите с ипотека или потенциални купувачи. Доколко основателни са тези страхове, коментира заместник-председателят на Асоциацията на кредитните посредници Мирослав Владимиров.

*Източник: БНР