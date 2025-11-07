У правляващите внесоха спешно в парламента законови промени, които официално дават зелена светлина държавата да сложи „особен търговски управител“ в „Лукойл – България“. На практика – контролът върху рафинерията „Нефтохим“ в Бургас ще бъде иззет от руския собственик и прехвърлен на държавно назначено лице.
Промените са подписани от депутатите на ДПС – Ново начало, ГЕРБ – СДС, ИТН и БСП – Обединена левица.
Причината: налаганите санкции върху активите на „Лукойл“ могат да блокират изцяло работата на рафинерията, защото контрагентите отказват плащания към дружества, свързани с Москва. Ако държавата не вземе контрола, „Нефтохим“ спира.
Вносителите обясняват, че за да не остане България без гориво, се въвежда модел, вече приложен в Германия – там рафинериите, свързани с Русия, продължават да работят, но без нито едно евро да стига до Кремъл.
Борисов се похвали в парламента:
„Това сме го предвидили отдавна. И както винаги – аз имам повече информация от другите. Днес копираме и надграждаме немския модел, за да гарантираме, че след 21 ноември няма да отиде и една стотинка към компании, финансиращи войната в Украйна.“
Междувременно обаче опозицията от ПП–ДБ избухна: заседанието на енергийната комисия било свикано извънредно, по-бързо и преди всички депутати да се появят.
Депутатът Радослав Рибарски заяви:
„Новината, че „Гънвор“ няма да купува „Лукойл“, удари управляващите като мокър парцал. И затова тайно и набързо разшириха правомощията на особения управител.“
Какво се променя?
- „Особеният управител“ вече няма да има ограничен мандат.
- Руският собственик няма да може да разполага с акциите си и да гласува в управлението.
- Държавата реално поема оперативния контрол над рафинерията и търговията с горива.