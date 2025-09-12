О т КНСБ подозират картел при ценообразуването на млечните продукти.

Според лидера на синдиката Пламен Димитров наблюденията на малката потребителска кошница през последните три месеца показват надценка от 50% до 100% от цената на борсата до цената в магазина основно на сиренето, кашкавала и млякото.

Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ, посочи в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS, че преди тези три месеца надценката не е била такава. Той допълни, че в някои от случаите купуването е директно от стоковите борси или производители, заради което възниква въпросът защо се стига до такава надценка.

Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопроизводителите заяви, че много отдавна коментират, че има изкривяване във веригата и то при крайните търговци на дребно. Затова млечните продукти са на еднакви цени или малко по-високи от тези в ЕС. Той допълни, че проблемът не е в началото на веригата - при производителите, тъй като те изнемогват, а при крайния търговец на дребно.

Зоров заяви, че преди година са дали предложение на етикета на продукта да пише и цената, на която той се доставя. Така ще е ясно за потребителя какво се случва.

Той посочи още, че над 70% от кашкавала не е българско производство, разфасова е в български цех и се преставя като наш продукт.

Той заяви, че отговорните институции, които трябва да следят тези проблеми, са КЗК и БАБХ.