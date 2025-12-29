Д обра новина за домакинствата и бизнеса – природният газ поевтинява от януари. КЕВР обсъди предложение на „Булгаргаз“ цената за първия месец на новата година да падне с над 3% спрямо декември и да бъде значително по-ниска от нивата през последните две години.

По данни на регулатора газът ще струва 60,93 лв. за мегаватчас (31,15 евро/MWh), без такси и ДДС. За сравнение – през декември цената беше 63,01 лв./MWh. Това означава реално по-леки сметки още в началото на 2026 г.

ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: Увеличават цената на газа!

Справка показва, че януарската цена е с цели 25% по-ниска спрямо януари 2025 г. и с над 21% под нивата от януари 2024 г. – сериозен спад на фона на скъпите енергийни зими от миналото.

В цената са включени разходите за доставка, надценката за обществена услуга и съхранението на газ в „Чирен“, което гарантира сигурност при кризи. Окончателното решение ще бъде взето на 30 декември, след актуализация на данните от „Булгаргаз“.

ЧЕСТИТО: Цената на газа пада!

Междувременно КЕВР определи и компенсациите за ток за ноември 2025 г. Заради по-високите борсови цени регулаторът задейства механизма за подкрепа, а помощта вече е отразена във фактурите.

Размерът на компенсациите достига близо 50 лв./MWh за повечето домакинства, а за някои клиенти – над 100 лв./MWh. Средствата идват от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, с цел сметките за ток да останат под контрол, въпреки скъпия пазар.