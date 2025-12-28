О тиващата си година беше изключително успешна за световния пазар на злато.

Цената на благородния метал се повиши с повече от две трети и общо 52 пъти обнови историческия си максимум.

Последният рекорд беше отбелязан във вторник вечерта, когато цената за първи път надхвърли границата от 4500 долара, пише водещото германско бизнес издание „Ханделсблат“.

По-висока годишна доходност на метала за цялата история на наблюденията е отбелязвана само три пъти и всички тези периоди са били през 70-те години.

„Има три основни причини за ръста на цената на златото през тази година – Тръмп, Тръмп и още веднъж Тръмп“, обобщава Адриан Еш, директор по проучванията на лондонската компания BullionVault.

През 70-те години рекордното покачване на цената на златото беше свързано с факта, че през 1971 г. американският президент Ричард Никсън отказа златното обезпечение на долара.

Днес много участници на пазара виждат паралели с този период. Президентът на САЩ Доналд Тръмп също оказва натиск върху американския регулатор, тъй като на фона на нарастващия бюджетен дефицит е заинтересован от ниски лихви.

Такава стратегия е известна като „дебазисна търговия“ – зaлагане на обезценяване на валутата. Именно тя, според експерти, изведе цената на златото до нови максимуми през тази година.

Най-оптимистичният поглед за бъдещето е на Роналд Щоферле: според неговата оценка, до края на десетилетието цената на метала може да достигне 8900 долара за унция, което съответства на среден ръст от около 16% годишно.

