Т урция се готви да се завърне на световния пазар на хайвер от турския черноморски град Ризе, където учени от Факултета по рибарство на университета „Реджеп Тайип Ердоган“ успешно възстановиха изчезнали видове есетрови риби, източник на най-ценния деликатес в света - черния хайвер, съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА.

Датиращи отпреди повече от 250 милиона години, популациите на есетрови риби днес са намалели драстично в световен мащаб, като три от шестте известни на науката вида се смятат за изчезнали, отбелязва медията. Именно смятаните за изчезнали видове обаче са възстановени и развъдени успешно от университетските учени от Ризе, които сега са готови да представят младите есетри на инвеститори, желаещи да подкрепят устойчивата аквакултура.

Във връзка с възстановяването на изчезналите риби кметът на Ризе Рахми Метин заяви, че целта на града е „да съживи и разшири производството и износа на есетра, както е посочено във Втория индустриален план на Турция от 1936 г., и да укрепи турската марка на пазара за есетрови риби и хайвер“.

Той припомни още, че през 50-те години на миналия век хайверът, произвеждан в Ризе, е бил изнасян в световен мащаб и подчерта амбицията на града да възвърне това наследство и да превърне Турция в ключов играч на световния пазар на хайвер.