П рез януари 2026 г. ще действа период на двойно обращение – и левове, и евро ще са законно платежно средство. От 1 февруари 2026 г. обаче само еврото ще остане валидно. Заплати, пенсии и социални помощи по банков път ще се изплащат вече в евро.

„На 31 януари може още да получите заплата в левове, но на следващия ден с нея вече няма да купите нищо“, предупреди Атанас Чернаев от Дирекция „Инспекция по труда“ в Пловдив. Той обясни, че заплатите ще се превалутират от 1 януари 2026 съгласно фиксирания курс.

1 евро ще се равнява на 1,95583 лева.

Заплатите няма да променят стойността си. Заплатите по банков път ще стават също в евро. В брой може да се изплащат до края на януари, напомни Чернаев.

По думите му социалните помощи и пенсиите по банков път също ще се изплащат в евро.

Уточни още, че не се предвижда необходимост да се преподписват трудови договори или да се сключват нови, на които да е написано, че заплатата е в евро.

"Всеки договор, който се подписва след 1 януари 2026, на него всички суми трябва да бъдат в евро. Ако има твърди ставки, трябва да се превалутират от лев в евро", каза той.

От началото на годината инспекцията на труда работи основно в сферата на безопасността.

"Проверите ни показаха, че въпреки всичко травматизмът си стои на едни и същи нива. Нарушенията са свързани с провеждането на инструктажите на работниците. Като не е документирано достатъчно качеството, представете си колко добре е извършен и рано или късно това води до негативни последици и ранени", обясни директорът. Той апелира да не се неглижира инструктажът на работещите.

*Източник: Марица