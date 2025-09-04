Н ационалната агенция за приходите рови в доходите на 495 нашенци, закупили или продали имоти в Гърция през 2019 г., съобщиха от приходното ведомство пред „Телеграф“.

На въпросните лица са им назначени проверки за установяване на факти и обстоятелства, които към момента не са приключили и все още няма възложени ревизии.

Кампанията е стартирала през юни. Целта на проверките е да се види дали декларираните официални доходи на тези хора отговарят на действителното им имуществено състояние. Данъчните ровят в доходите на проверяваните лица и изискват документи за 5 г. назад. После съпоставят декларираните доходи с имуществото, което хората са си закупили. Когато се види, че има разлика между официалните приходи и имущественото състояние, НАП прави ревизия. Нейната цел е да установи размера на данъка върху укритите доходи.

Поредна

Това е третата поред проверка на българи, закупили или продали имоти в Гърция. Подобна кампания имаше и за нашенци с къщи и апартаменти в Дубай. При такива кампании излизат доста скрити доходи наяве. Често в хода на проверките лицата сами обявяват укритите си приходи, като подават коригиращи декларации към НАП. В тях вписват по-висок доход от този, който първоначално са обявили.

Така например през 2022 г. имаше проверки и ревизии на българи, закупили или продали имоти в Гърция през 2016 г. Тогава бяха възложени 62 проверки и 879 ревизии на физически лица. Към момента 61 от проверките са приключили, както и 839 от ревизиите. В хода на приключените производства са подадени 103 коригиращи декларации, с които проверяваните лица сами са обявили общо 92 хиляди лева допълнителен данък. В резултат на направените ревизии пък от НАП са установили допълнителни задължения в размер на 1,5 млн. лв.

През юли миналата година на мушката на НАП бяха нашенци, купили или продали недвижими имоти в Гърция през 2018 г. В рамките на тази кампания са били възложени 695 проверки за установяване на факти и обстоятелства и 12 проверки за съответствие на доходи и имущество. По последни данни са приключени 692 от проверките. В хода на контролните действия са подадени 280 коригиращи декларации, с които лицата сами са извадили на светло 440 286 лв. укрит доход. Възложени са 42 ревизии, като към настоящия момент са приключили 35 производства с допълнително установени задължения в размер на 229 158 лв.

Задължение

Българите, които притежават имоти в чужбина, са задължени да ги декларират пред НАП с подаване на годишна данъчна декларация. Също така приходната агенция получава данни за имуществото на нашенци зад граница и по линията на международния обмен на информация.

Доходите от наем, които българите получават, отдавайки имотите си, обаче като правило не се облагат в България. Данъкът се плаща в държавата, където се намира недвижимото имущество, съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

От Аруба до Япония: Нашенци с къщи и апартаменти в 68 държави

Съгласно декларираното в данъчните декларации за 2024 г. българите притежават имоти в 68 държави – от Австрия до Австралия и от Нигерия до Нидерландия. Любимата, а и сравнително достъпна дестинация за покупка на ваканционна къща или апартамент е съседна Гърция. Там имоти притежават хиляди нашенци. Друга топ дестинация, нашумяла напоследък, е Дубай. Много български имоти има и в държави, където има голяма българска диаспора като Германия, Испания и Италия. Има и нашенци, които притежават имоти на другия край на земното кълбо – в Тайланд, Япония, Куба, Аржентина, Уругвай или Бразилия. Екзотични дестинации като Аруба, Белиз, Британски Вирджински острови и Доминиканската република също са притегателно място за инвестиции в имоти за по-заможните българи.

Целят се около Солун и Кавала

Във фокуса на нашенците са жилища предимно в Северна Гърция. В Солун българите купуват предимно апартаменти за отдаване под наем. Районите около Кавала, както и Халкидики, също са интересни за инвестиции от наши сънародници.

Средната цена за Халкидики е около 2700 евро на кв. м, в зависимост от района и, разбира се, гледката и близостта до морето. За около 180-200 хиляди евро можем да си купим апартамент за ремонт в Солун, построен 2010 г., с две стаи и две бани.

Можем да се сдобием и с ваканционна къща в Паралия Офринио, също с две стаи, но с една баня и площ около 60 квадрата.

Доходността от отдаване на имот под наем в Гърция брокерите определят като доста добра – от порядъка на 4-6% годишно

София Симеонова