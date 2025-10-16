К омисията за защита на потребителите налага санкции на 70 търговци, които не предоставят информация за цените на стоките им, включително хранителни продукти и лекарства.

Става дума за търговци с оборот над 10 милиона лева, които не изпълняват задълженията си по Закона за въвеждане на еврото да публикуват на своите интернет страници цените на основните 101 продукта или да ги предоставят на КЗП чрез портала „Колко струва“. На този сайт всеки потребител може да избере града си и стока, чиято цена иска да сравни в големите магазини. До изтичването на гратисния период за търговците на 8 октомври 2025 г. КЗП отправяше само предупреждения, а след това започнаха масови проверки на търговци.

Александър Колячев, ид. председател на КЗП: "Санкцията за всяко едно от нарушенията ще бъде по 30 000 лева. Тази санкция е съобразена с минималния и максималния размер на санкцията, която в закона е между 10 000 и 100 000 лева. Нарушенията са от страна на регионални участници на пазара, които и към момента не продължават да предоставят данни. Хората, потребителите, бизнесът и институциите ще разберат какви ползи може да донесе съществуването на този сайт. По отношение на правилното етикетиране на стоките, проверените към момента дружества са над 500. Много малка част от търговците са неизрядни. Към момента са установени 50 от 500 търговци, които не изпълняват изискванията на закона."

*Източник: БНТ