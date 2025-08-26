Н искобюджетни авиокомпании удължават сезона за ваканции, като пускат билети на цени до 30 евро за европейски градове, ако резервираме до края на август. Това видя „Телеграф“ в търсачките на авиокомпаниите. Така тази есен може да посетите Италия, Германия и Нидерландия на цени от 20 до 26 евро в посока.

Така например само за 22 евро има билети до величествен Рим. Датата, на която може да летите за тази сума, е 25 септември. В цената влиза само самолетен билет, без запазено място и багаж.

Бари, Лисабон или Лондон през есента – а защо не и трите?

Единствено с вас на борда може да качите малка раница. Най-евтино е връщането с полет от Рим до София на следващия ден. Така за 44 евро или малко над 80 лева може да отскочите до красивата италианска столица за ден. В края на октомври или за Хелоуин може да посетите Германия на цена от 25 евро в посока. За 28 евро пък може да отидете в края на септември до Нидерландия. Разпродажбата е за пътувания между 1 септември и 31 октомври.

Оферти

Други превозвачи пък предлагат евтини пътувания до Милано, Лондон, Брюксел и други. Билетът за английската столица през октомври е намален на 68 лева. За тази сума може да си резервирате полет за тръгване на 8 октомври и връщане на 14 октомври.

До Милано може да летите на още по-ниска цена, или срещу 59 лева през октомври. За по-малко от 70 лева пък може да отскочите до Брюксел.

Как да обиколим Европа само за три дни всеки месец?

Оферти има и за още редица градове, които са много по-достъпни през есента. Най-високата цена за полети отиване и връщане пък е за Палма де Майорка за април следващата година, като цената е 286 лева.

Елена Иванова