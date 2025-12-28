Б ългарите са търсили да закупят в интернет сгъваеми джапанки, лабилни еднорози и вълшебна фурна.

Това съобщиха от платформата за онлайн пазаруване eMAG, откъдето всяка година правят класация на най-любопитните търсения.

През 2025 г. популярни брандове смартфони са били сред най-исканите продукти заедно със слушалки, конструктори, електроуреди за лична хигиена, гейминг конзоли, мобилни преносими климатици и аудиосистеми.

Въпроси

Наред с това потребителите са търсели изненадващи продукти и дори отговори на въпроси като „кога се прибира чесъна за зимата“ и „как да я порачам тая штракалка жалта“. Грижата за домашните любимци стига до нови нива с желание за поръчка на „ваксинация за гълъби“, „коткогон“, „чипиес за кучета“ и „пуешка опашка“, както и отиващи в света на фантастиката „бебе мамутче“ и „имперактивна катерица“. В интернет платформата потребителите са искали да открият също така „готини легла за тийнейджър които се слагат на таван“, „фонд работна заплата“, „дърводелец джин“ и дори „българщина“. Търсят се и конкретни хора като „данчо караджов сигнал“, „билли айлиш“ и „доктор бойчев“.

По-модерно настроените са търсели „сгъваеми джапанки“, „въже за вежди“ и „прогусмукачка за пране“, а по-амбициозните „допуснат брак“, „гяманти“ и „изкуствени гърди упътване на поставяне“.

Изписване

Когато не са успявали да се сетят за точното име на продукта, клиентите са давали насоки като „безопасна резачка“, „женски мазила“, „германски компютър“ или „кисийки“. Понякога търсенията са озадачаващи - „жибиел“, „занзун“, „нюансови зъби“. Друг път са с ясни параметри - „пистолет за етикетиране на мартеници в лв. и евро“, „билро за 80 лв геимарско“.

Изписването на различни продукти е затруднило някои, които са се опитали да намерят „зариадно за холалеи“, „кихненски рубот 3 в 1“ или „марятонки“. Тази година тротинетките са били едновременно популярни, но и предизвикателство - „еречическа трутинетка“, „друтинетки“.

И след като онлайн може да се намери почти всичко, има хора, които са потърсили неща като „инстамозък“, „гласувалки“, „маша за цъвки“ и „бръмбазък“.