Н аблюдава се нова тенденция на поскъпване на хранителни продукти.

Повечето зеленчуци поскъпват на борсите у нас през седмицата, показват данни на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Най-голям ръст има в цената на зелените чушки, които поскъпват с 9,80 на сто до 1,95 лева за килограм. С 8,55 на сто повече се продава зелето на цена от 0,99 лева за килограм.

Нагоре вървят още тиквичките, картофите, морковите и лукът.

По-евтина спрямо предходния период ще ни излезе шопската салата. Причината – доматите и краставиците поевтиняват съответно с 6,31 на сто и 0,98 на сто. Надолу е и цената на червените чушки - до 2,45 лева за килограм.

Сиренето също върви надолу с 0,24 на сто или до 11,87 лв за килограм през седмицата. Кашкавалът пък поскъпва.

При плодовете се забелязва ръст на цените на ябълките и прасковите, докато тези на кайсиите, дините и лимоните вървят надолу.

Киселото и прясното мляко поевтиняват, а пилешкото месо и яйцата тръгват нагоре.

Източник: БТА