З укърбърг се оглежда за инвестиции у нас.

Компанията-майка на Фейсбук (Facebook) - "Мета" (Meta) има интерес да инвестира в България, заяви министър-председателят Росен Желязков след срещата си с представители на технологичния гигант.

Според премиерът Желязков основна тема на разговора му с представителите на „Мета“ са били възможностите, които може да предостави нашата страна.

"Говорихме за потенциала, който има страната. Той главно се състои в енергийните възможности. Нашата амбиция е, вместо да сме обикновен износител на електрическа енергия, да впрегнем генерацията на същата от всички източници, в това число и възможности за балансиране на енергия, които имаме, за изграждането на центрове за данни - предпоставка, за което е и добрата оптическа свързаност и човешки потенциал, който имаме".

От своя страна представителите на компанията майка на Фейсбук са запознали българската делегация с инвестиционните им намерения в Европа, като са заявили, че потенциални инвестиции в България са възможни след 2028 година.

Министър-председателят Желязков заяви, че за нас е важно да комбинираме интереса на американския бизнес, на производителите на оборудване и на крайните ползватели".

*Източник: БНР