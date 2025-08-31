1000 чужденци средногодишно идват на лов у нас. Това съобщиха от Изпълнителната агенция по горите в отговор на запитване от „Телеграф“. Поводът е стартът на ловния сезон на благороден елен и лопатар, който започва на 1 септември за мъжките екземпляри, а от 1 октомври стартира и груповият лов на дива свиня.

Най-много са от Италия, Испания, Гърция, Франция и Турция, които предпочитат лова на дребен дивеч като пъдпъдъци, гургулици, горски бекаси и водоплаващ дивеч. А тези, които идват от Германия, Австрия и Испания, предпочитат благородни елени, муфлони, диви свине и глухари.

Въпреки че страната ни е предпочитана дестинация за лов, броят на чуждестранните ловци, които идват у нас, е намалял с 3 на сто през последните три години. В страната ни са ловували по линия на организирания ловен туризъм 1077 ловци през 2022 г., а през 2024 г. - 1015 ловци. Причината е драстично намалялата популация на дивата свиня в страната, а това е най-масовият лов в Европа. Също така причина за по-малкото посетители е изискването на ЕС за намаляване на броя на отстреляните гургулици от 30 на 15 бр. за един ден.

Интерес

Освен дива свиня чужденците идват основно за отстрел и на елен лопатар, коментира инж. Борис Къдрински, директор на дивечовъден участък „Студен кладенец“, пред „Телеграф“.

Идват от цял свят - от Австралия и Нова Зеландия, Ливан, Турция, Гърция, Германия, Австрия, Франция, Испания, Дания, Полша и дори от ЮАР, Замбия, САЩ, Канада.

Основно ловуват лопатар, защото сме едно от малкото места в Европа, където може да се намери истински див лопатар, тъй като в повечето случаи се стопанисва в оградени площи и паркови пространства, обясни Къдрински. Чуждите ловци използват ловни карабини, като идващите от САЩ, Австралия и Нова Зеландия предпочитат лов с лък.

Трофеи

В „Студен кладенец“ един от най-възрастните посетители е 90-годишен ловец от Франция, който отстреля елен лопатар, оценен със златен медал.

Къдрински разказа още, че се е случвало след първо посещение в ловното стопанство гостите да отказват заявен лов през календарната година в Африка и да ни посетят за втори път. Такъв е случаят на датска група, която дошла за лов на хищници, но след това проявила интерес към елен лопатар и друг дивеч.

Ловният туризъм се съчетава единствено с културно-исторически забележителности в района на област Кърджали. Посещават Перперикон, Татул, Ковил и др. Извън активния ловен сезон от април до септември имаме разработени туристически пакети, свързани с фотография на дивата природа. Тогава има посещения от чужденци основно за снимки на лешояди, зубри и др., сафарита с джипове, риболовен туризъм, както и лагери за деца, като ги запознаваме с нашите задачи по стопанисване и опазване на дивата природа.

Къдрински посочи още, че в стопанството не се ловува пернат дивеч, но всяка година се разселва тракийски кеклик, тъй като този район е част от естественото му местообитание. Тази година са разселени над 600 броя птици.

Стопанство

"Студен кладенец" се стопанисва от НЛРС – СЛРБ. Площта му е около 5000 ха, от които 900 ха попадат в границите на резерват "Вълчи дол". Разположено е на южния бряг на яз. „Студен кладенец“ в обл. Кърджали. В стопанството има най-гъстата популация на свободни елени лопатари в Европа. Популацията им на територията на стопанството наброява около 2000 животни. Освен елен лопатар на територията има благороден елен, дива свиня, сърна, вълк, чакал, лисица от ловните видове и много други защитени и редки видове птици, влечуги и бозайници.

12 млн. лева са приходите от отстрел

Приходите от ловен туризъм в страната през миналата година са над 12 млн. лв. По данни на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) през миналата година са отстреляни над 500 трофея, оценени с медал по CIC. В същото време от пролетната таксация става ясно, че запасът от елен лопатар е 13 213 бр., от които в държавните ловностопански райони 7773 бр. и 5440 бр. в ловностопанските райони на ловните дружини. В сравнение с миналата година има увеличение на запаса общо с 401 бр., или с 3%.

Взимат трофея, оставят месото

За да ловуват във всички ловностопански райони, чуждестранните ловци трябва да имат издаден ловен билет, който важи 1 месец, цената му е 45 лв. и се получава от регионалните дирекции по горите, както и издадено разрешително за ловуване. При лов на дребен дивеч гостите от чужбина си го вземат след отстрела му. Ловците, които ловуват на едър дивеч, след отстрела му най-често вземат само трофея на животното, а оставят месото в съответното стопанство за реализация.

Елена Иванова