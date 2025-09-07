П родължават усилията за овладяване на пожара в Националния парк "Рила". Военен хеликоптер Ми-17 се очаква да се включи и днес в гасенето на пламъците по въздух. Вече 11 дни огънят не може да бъде спрян.

Вчера вечерта в социалните мрежи бяха публикувани снимки от Благоевград и близките села, на които се вижда как огънят се разгаря във високите части на планината.

Пожар възникна вчера край Сопот - изгоряха близо 1500 декара обработваеми лозя и изоставени земеделски земи, в които трудно може да влезе техника. В гасенето, затруднено и от вятъра, се включиха 6 екипа огнеборци от Карлово, Пловдив и Хисаря, предаде БНР.

През изминалия ден заради пожар и гъст дим беше спряно и движението по международния път Е-79 на изхода на Враца към Монтана край село Бели извор. Изгоряха дървета и храсти, а пламъците бяха овладени.